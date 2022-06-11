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Мужчина избил пенсионера возле подъезда жилого дома в Новосибирске - видео

11 июня 06:44
Фото: АСТ-54
Житель Новосибирска напал на пожилого мужчину у подъезда дома по улице Высоцкого, 11. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения 9 июня.

Ролик опубликовали местные жители в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте». Судя по кадрам, на пенсионера внезапно напал крупный спортивный мужчина, когда тот курил возле подъезда. Видимо, молодой сделал пожилому замечание так, как его жена в положении была рядом, и с этого разгорелся конфликт.

«В полицию поступало сообщение о нанесении телесных повреждений мужчине 9 июня. На место выезжали сотрудники. Сейчас они устанавливают все обстоятельства произошедшего», - рассказали журналисту сайта в ГУ МВД по Новосибирской области.

В ведомстве не уточнили, был ли задержан дебошир. Также неизвестно, какие травмы получил пострадавший.

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#Новости#Новосибирская область#Новосибирск#Происшествия
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