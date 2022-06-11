Ролик опубликовали местные жители в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте». Судя по кадрам, на пенсионера внезапно напал крупный спортивный мужчина, когда тот курил возле подъезда. Видимо, молодой сделал пожилому замечание так, как его жена в положении была рядом, и с этого разгорелся конфликт.