Ролик опубликовали местные жители в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте». Судя по кадрам, на пенсионера внезапно напал крупный спортивный мужчина, когда тот курил возле подъезда. Видимо, молодой сделал пожилому замечание так, как его жена в положении была рядом, и с этого разгорелся конфликт.
«В полицию поступало сообщение о нанесении телесных повреждений мужчине 9 июня. На место выезжали сотрудники. Сейчас они устанавливают все обстоятельства произошедшего», - рассказали журналисту сайта в ГУ МВД по Новосибирской области.
В ведомстве не уточнили, был ли задержан дебошир. Также неизвестно, какие травмы получил пострадавший.