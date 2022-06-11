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Новосибирцам придется платить за «бесплатный» туалет – мэр утвердил тариф в 35 рублей

11 июня 05:04
Фото: Медиахолдинг1Mi
Новосибирские власти установили тариф в размере 35 рублей на посещение туалета в Нарымском сквере, который всегда был бесплатным. Постановление подписал мэр города Анатолий Локоть в 2022 году.

В документе говорится, что «Горзеленхоз» будет взымать плату за поход в туалет на улице Челюскинцев, 23 в Новосибирске. Такая стоимость (35 рублей) установлена до 1 января 2024 года.

Стоит напомнить, данный общественный туалет ещё два года назад муниципалитет отсудил у частного предпринимателя, который владел на этой земле кафе. Тогда мэр во всеуслышание заявлял, что уборная будет работать бесплатно и находиться на обслуживании МКУ «Горзеленхоз».

К слову, туалет полноценно открыли для новосибирцев только осенью прошлого года. А уже в 2022 стало известно, что за посещение придется платить.

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