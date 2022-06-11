Новосибирцам придется платить за «бесплатный» туалет – мэр утвердил тариф в 35 рублей

В документе говорится, что «Горзеленхоз» будет взымать плату за поход в туалет на улице Челюскинцев, 23 в Новосибирске. Такая стоимость (35 рублей) установлена до 1 января 2024 года.
Стоит напомнить, данный общественный туалет ещё два года назад муниципалитет отсудил у частного предпринимателя, который владел на этой земле кафе. Тогда мэр во всеуслышание заявлял, что уборная будет работать бесплатно и находиться на обслуживании МКУ «Горзеленхоз».
К слову, туалет полноценно открыли для новосибирцев только осенью прошлого года. А уже в 2022 стало известно, что за посещение придется платить.