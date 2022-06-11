Новосибирцам придется платить за «бесплатный» туалет – мэр утвердил тариф в 35 рублей

Стоит напомнить, данный общественный туалет ещё два года назад муниципалитет отсудил у частного предпринимателя, который владел на этой земле кафе. Тогда мэр во всеуслышание заявлял, что уборная будет работать бесплатно и находиться на обслуживании МКУ «Горзеленхоз».