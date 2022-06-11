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Общественный деятель из Новосибирска может умереть от сепсиса

11 июня 08:04
Фото: Медиахолдинг1Mi
Юрист, которая помогала пенсионерам и ветеранам, сама нуждается в помощи.

Когда новосибирский юрист Елена Попова переехала на север вместе с мужем, он военный, у нее начались проблемы со здоровьем. Отказали почки, и женщина несколько лет ходит на диализ, сообщает "МК в Новосибирске".

Еще раньше, как рассказала юрист, одногрупник предложил организовать помощь, но женщина отказалась. А теперь другого выхода просто нет. И на лекарства, и на специальное питание нужны немалые деньги, которых в семье просто нет. У мужа инвалидность, в семье растет дочь Агата.

Женщина работала в "Гражданском патруле", помогала людям, и сейчас сама надется на помощь неравнодушных людей.

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#Новости#Политика
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