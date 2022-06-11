Общественный деятель из Новосибирска может умереть от сепсиса

Когда новосибирский юрист Елена Попова переехала на север вместе с мужем, он военный, у нее начались проблемы со здоровьем. Отказали почки, и женщина несколько лет ходит на диализ, сообщает "МК в Новосибирске".
Еще раньше, как рассказала юрист, одногрупник предложил организовать помощь, но женщина отказалась. А теперь другого выхода просто нет. И на лекарства, и на специальное питание нужны немалые деньги, которых в семье просто нет. У мужа инвалидность, в семье растет дочь Агата.
Женщина работала в "Гражданском патруле", помогала людям, и сейчас сама надется на помощь неравнодушных людей.