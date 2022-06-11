Общественный деятель из Новосибирска может умереть от сепсиса

Еще раньше, как рассказала юрист, одногрупник предложил организовать помощь, но женщина отказалась. А теперь другого выхода просто нет. И на лекарства, и на специальное питание нужны немалые деньги, которых в семье просто нет. У мужа инвалидность, в семье растет дочь Агата.