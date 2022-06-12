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Гимн России: современный текст ко дню праздника 12 июня 2022

12 июня 01:00
Фото: Медиахолдинг1Mi
Флаг России
Современный Государственный гимн РФ утвержден указом президента страны Владимира Путина 30 декабря 2000 года. В День России 12 июня 2022 гимн будет исполняться на различных праздничных мероприятиях и торжествах.

Гимн России – полный текст

Россия - священная наша держава,

Россия - любимая наша страна.

Могучая воля, великая слава -

Твое достоянье на все времена!

Славься, Отечество наше свободное,

Братских народов союз вековой,

Предками данная мудрость народная!

Славься, страна! Мы гордимся тобой!

От южных морей до полярного края

Раскинулись наши леса и поля.

Одна ты на свете! Одна ты такая -

Хранимая Богом родная земля!

Славься, Отечество наше свободное,

Братских народов союз вековой,

Предками данная мудрость народная!

Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Широкий простор для мечты и для жизни

Грядущие нам открывают года.

Нам силу дает наша верность Отчизне.

Так было, так есть и так будет всегда!

Славься, Отечество наше свободное,

Братских народов союз вековой,

Предками данная мудрость народная!

Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Автором современного текста гимна РФ является поэт Сергей Михалкова. Он же был автором текста гимна СССР, впервые прозвучавшего в ночь на 1 января 1944 года.

После распада Советского Союза в декабре 1991 года около десяти лет гимном России была музыка «Патриотической песни» Михаила Глинки.

Вплоть до конца декабря 2000, когда был утвержден новый текст гимна России на стихи Сергея Михалкова. Он опубликован на сайте Президента РФ. Музыку, созданную композитором Александром Александровым, современный гимн России унаследовал от гимна СССР.

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