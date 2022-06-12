Мощный град побил огороды дачников в Новосибирской области

Аномально жаркие выходные в Новосибирской области сопровождаются бурями с градом. Так в субботу 11 июня крупный град выпал в Куйбышевском районе Новосибирской области. Ранее на сильный град жаловались отдыхающие в Караканском бору.
О том, что под Куйбышевом побило высаженные в грунт помидоры, и капусту на грядках сайту НГС рассказал местный огородник Алексей. Крупные градины сбивали спеющие ягоды с вишни. Урожай существенно пострадал.
В 2022 году в Новосибирской области отмечается небывало жеркий месяц май. В июне жара накрыла регион на длинные выходные, связанные с Дем России. Ожидается температура воздуха выше 32 градусов.