atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Мощный град побил огороды дачников в Новосибирской области

12 июня 05:08
Фото: Дмитрий Тростников
Жара сопровождается бурями и градом в Новосибирской области
Град обрушился на огороды в Куйбышевском районе вечером в субботу 11 июня 2022. Стихия бушевала всего 10 минут. Местные жители жалуются, что погибли помидоры и капуста.

Аномально жаркие выходные в Новосибирской области сопровождаются бурями с градом. Так в субботу 11 июня крупный град выпал в Куйбышевском районе Новосибирской области. Ранее на сильный град жаловались отдыхающие в Караканском бору.

О том, что под Куйбышевом побило высаженные в грунт помидоры, и капусту на грядках сайту НГС рассказал местный огородник Алексей. Крупные градины сбивали спеющие ягоды с вишни. Урожай существенно пострадал.

В 2022 году в Новосибирской области отмечается небывало жеркий месяц май. В июне жара накрыла регион на длинные выходные, связанные с Дем России. Ожидается температура воздуха выше 32 градусов.

Материалы по теме
Можно ли купаться 11 июня в Обском море в Новосибирске – известна температура воды
#Новости#Погода#Новосибирская область#2022#Общество
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Памятник воинам-толмачевцам раскололся при демонтаже под Новосибирском
Сегодня, 09:48
В Новосибирске на авиакомпанию возбудили дело из-за задержки рейса
Сегодня, 11:19
Жительница Новосибирска не смогла улететь в Турцию из-за ажиотажа на билеты
Сегодня, 10:44
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52