Прапорщик Росгвардии приняла роды у женщины из Новосибирска в вагоне поезда

Ранее Гаджиевой никогда не приходилось принимать роды. К рожающей женщине ее позвала проводница. Там же находился и муж женщины.
Срочность ситуации заставляла не медлить. По словам Гаджиевой, ей пришлось сконцентрироваться, отбросить сомнения и вспомнить необходимые знания. Подробности и комментарии об инциденте опубликованы на сайте Росгвардии пресс-службой управления по Новосибирской области.
Роды в вагоне длились1.5 часа. Женщина разрешилась от бремени мальчиком. Фельдшеру пришлось использовать медицинские средства, которые имелись. Но все закончилось хорошо.
Женщине-прапорщику помогали замкомандира батальона по военно-политической работе майор Константин Дружин и ефрейтор Евгений Орлов. Росгвардейцы удостоились благодарности от начальника поезда.
Пассажирка, начавшая рожать, ехала из Новосибирска. А прапорщик Раида Гаджиева ехала в Москву из Красноярска с группой призывников, которых сопровождала, сообщает телеграм-канал НГС.