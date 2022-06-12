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Прапорщик Росгвардии приняла роды у женщины из Новосибирска в вагоне поезда

12 июня 06:34
Фото: Фото пресс-службы Росгвардии
Роженица ехала в поезде из Новосибирска
Медик Росгвардии успешно приняла роды у жительницы Новосибирска в поезде, по пути из Красноярска в Москву. Ночью у женщины произошли схватки и фельдшер Гаджиева оказала помощь – сообщает сайт Росгвардии.

Ранее Гаджиевой никогда не приходилось принимать роды. К рожающей женщине ее позвала проводница. Там же находился и муж женщины.

Срочность ситуации заставляла не медлить. По словам Гаджиевой, ей пришлось сконцентрироваться, отбросить сомнения и вспомнить необходимые знания. Подробности и комментарии об инциденте опубликованы на сайте Росгвардии пресс-службой управления по Новосибирской области.

Роды в вагоне длились1.5 часа. Женщина разрешилась от бремени мальчиком. Фельдшеру пришлось использовать медицинские средства, которые имелись. Но все закончилось хорошо.

Женщине-прапорщику помогали замкомандира батальона по военно-политической работе майор Константин Дружин и ефрейтор Евгений Орлов. Росгвардейцы удостоились благодарности от начальника поезда.

Пассажирка, начавшая рожать, ехала из Новосибирска. А прапорщик Раида Гаджиева ехала в Москву из Красноярска с группой призывников, которых сопровождала, сообщает телеграм-канал НГС.

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