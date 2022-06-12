Прапорщик Росгвардии приняла роды у женщины из Новосибирска в вагоне поезда

Срочность ситуации заставляла не медлить. По словам Гаджиевой, ей пришлось сконцентрироваться, отбросить сомнения и вспомнить необходимые знания. Подробности и комментарии об инциденте опубликованы на сайте Росгвардии пресс-службой управления по Новосибирской области.