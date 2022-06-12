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Тело женщины вырезали из Toyota RAV4 после ДТП с фурой Mercedes-Benz в Новосибирске

12 июня 07:06
Фото: АСТ-54
Кроссовер Toyota RAV 4 врезался в фуру Mercedes-Benz
В ночь на 12 июня 2022 спасатели МАСС вырезали тело погибшей женщины из кроссовера «Toyota RAV 4», врезавшегося в фуру на ул. Забалуева в Новосибирске. ДТП имело тяжелые последствия: 45-летняя пассажирка легкового автомобиля скончалась на месте.

Трагедия произошла ночью в Ленинском районе Новосибирска. В 23 часа 49 минут 11 июня 2022 в припаркованную возле дома № 90 на ул. Забалуева фуру Mercedes-Benz врезался кроссовер «Toyota RAV 4», которым управлял мужчина 1972 года рождения. Его 45-летняя пассажирка получила травмы несовместимые с жизнью.

Её тело из разбитого автомобиля пришлось доставать спасателям МАСС с помощью специального гидравлического инструмента.

Очередное смертельное ДТП на дорогах Новосибирска комментируют пользователи «ВКонтакте» в паблике АСТ-54. «Берегите себя, едьте аккуратно, и помните вас ждут дома,лучше простоять сутки в пробке,чем пролежать неделю в больнице», - предупреждает комментатор Павел Локотев. «Эту фуру припаркованную вдоль проезжий части было видно очень хорошо так что не нужно винить водителя фуры. Мужик тут не причём который оставил машину там Ее можно было объехать ну по всей видимости у водителя легкового автомобиля поплыло в глазах вот и результат», - пишет Иосиф Никуленко (сохранена орфография и пунктуация авторов комментариев).

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