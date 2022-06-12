Тело женщины вырезали из Toyota RAV4 после ДТП с фурой Mercedes-Benz в Новосибирске

Очередное смертельное ДТП на дорогах Новосибирска комментируют пользователи «ВКонтакте» в паблике АСТ-54. «Берегите себя, едьте аккуратно, и помните вас ждут дома,лучше простоять сутки в пробке,чем пролежать неделю в больнице», - предупреждает комментатор Павел Локотев. «Эту фуру припаркованную вдоль проезжий части было видно очень хорошо так что не нужно винить водителя фуры. Мужик тут не причём который оставил машину там Ее можно было объехать ну по всей видимости у водителя легкового автомобиля поплыло в глазах вот и результат», - пишет Иосиф Никуленко (сохранена орфография и пунктуация авторов комментариев).