Температура воды 12 июня: насколько прогрелись Обь и водохранилище в Новосибирске

Такую температуру воды 12 июня 2022 зафиксировали специалисты ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» в главных водоемах Новосибирской области.
Вода в реках и Обском море (как новосибирцы называют свое водохранилище) теплеет из-за жаркой погоды. В длинные выходные, связанные с Днем России, Новосибирскую область накрыла настоящая жара до +32° C и температура воды неуклонно повышается.
В то же время экстремально жаркая погода сопровождается грозами, и градом в отдельный районах. Под Куйбышевом град побил томаты и капусту на огородах. В Караканском бору град обрушился на отдыхающих.