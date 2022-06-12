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Температура воды 12 июня: насколько прогрелись Обь и водохранилище в Новосибирске

12 июня 05:46
Фото: Медиахолдинг1Mi
Вода теплеет в Новосибирской области
По данным Западно-Сибирского гидрометцентра температура воды в воскресенье 12 июня 2022 в Оби достигла 17.4 ° C. В Обском водохранилище под Новосибирском вода традиционно теплее – сегодня 18.8 ° C.

Такую температуру воды 12 июня 2022 зафиксировали специалисты ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» в главных водоемах Новосибирской области.

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Вода в реках и Обском море (как новосибирцы называют свое водохранилище) теплеет из-за жаркой погоды. В длинные выходные, связанные с Днем России, Новосибирскую область накрыла настоящая жара до +32° C и температура воды неуклонно повышается.

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В то же время экстремально жаркая погода сопровождается грозами, и градом в отдельный районах. Под Куйбышевом град побил томаты и капусту на огородах. В Караканском бору град обрушился на отдыхающих.

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