Блокировка соцсетей ударила по доходам новосибирских бизнесменов

Аккаунты компаний и индивидуальных предпринимателей в признанных экстремистскими Instagram и Facebook посещает все меньше пользователей, говорят бизнесмены. По словам руководителя сети ресторанов Gusi Сергея Цуркана, посещаемость упала в разы. При этом люди неохотно подписываются на группу ресторанов во "ВКонтакте".