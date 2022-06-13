Блокировка соцсетей ударила по доходам новосибирских бизнесменов

Аккаунты компаний и индивидуальных предпринимателей в признанных экстремистскими Instagram и Facebook посещает все меньше пользователей, говорят бизнесмены. По словам руководителя сети ресторанов Gusi Сергея Цуркана, посещаемость упала в разы. При этом люди неохотно подписываются на группу ресторанов во "ВКонтакте".
Владельцы сырной лавки Milk&Cheese пытаются развивать бизнес с помощью Telegram и сайта, но говорят, что после блокировки привычных соцсетей стараются больше уделять внимания офлайн общению с потенциальными клиентами, участвуя в различных фестивалях и уличных праздниках.
Рукодельница Татьяна, которая с помощью запрещенных соцсетей продавала хэндмэйд, потеряла примерно треть своего дохода. По мнению мастера, люди не хотят устанавливать и постоянно включать VPN, чтобы посмотреть ленту новостей. Подписчикам проще вообще перестать посещать эти соцсети.
Эксперты советуют основные усилия по продвижения продукции в сети направить на отечественные "Одноклассники" и "ВКонтакте", развивать телеграм-каналы, но от заблокированных соцсетей навсегда не отказываться, пишет НГС.