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От сбора смертельных свинушек отговаривают грибников Новосибирска

13 июня 05:55
Фото: vk.com/griby_novosibirsk
В лесах вокруг Новосибирска появились грибы коровники, ученые называют этот гриб свинушка тонкая. Многие любители "тихой охоты" с удовольствием их собирают и употребляют в пищу. Делать этого категорически нельзя – гриб ядовит

Администрация популярного паблика во "ВКонтакте" "Грибы и грибные места НСО" выпустила специальное предупреждение, обращенное, в первую очередь, к начинающим грибникам. Коровники или, по-другому, тонкие свинушки, являются ядовитыми грибами, поэтому готовить и употреблять их в пищу ни в коем случае нельзя.

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В последние дни многие горожане стали выкладывать в сеть фотографии собранных в лесу коровников. Люди пишут, что якобы, если этот гриб вымочить длительное время в воде, он теряет свои опасные свойства. Это миф, заявляют в интернет-сообществе грибников. Коровник был исключен из списка условно-съедобных и признан ядовитым грибом еще в 1984 году.

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При употреблении коровников в пищу в организме накапливается антиген, который не выводится, и при достижении определенной концентрации приводит к аутоиммунной аллергической реакции, когда организм начинает вырабатывать антитела для борьбы с ангигеном. Однако справится с чужеродным вкраплением антитела не могут, в результате чего организм вырабатывает их все больше и больше. В результате у человека развивается малокровие, почечная и печёночная недостаточность, которые могут привести к смерти.

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