От сбора смертельных свинушек отговаривают грибников Новосибирска

При употреблении коровников в пищу в организме накапливается антиген, который не выводится, и при достижении определенной концентрации приводит к аутоиммунной аллергической реакции, когда организм начинает вырабатывать антитела для борьбы с ангигеном. Однако справится с чужеродным вкраплением антитела не могут, в результате чего организм вырабатывает их все больше и больше. В результате у человека развивается малокровие, почечная и печёночная недостаточность, которые могут привести к смерти.