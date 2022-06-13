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Специалистов музейного дела будет готовить вуз в Новосибирске

13 июня 06:55
Фото: Медиахолдинг1Mi
Новосибирский государственный университет архитектуры и дизайна в 2022 году впервые начнет обучение в бакалавриате и магистратуре по направлению музеологии и охране объектов культурного наследия. Выпускники должны решить проблему дефицита экспертов в области музейного дела

Новосибирский государственный университет архитектуры и дизайна (НГУАДИ) в новом учебном году в рамках программ бакалавриата и магистратуры будет готовить специалистов в области музейного и галерейного дела, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на управление развития образования вуза.

Открытие нового направления связано с нехваткой кадров в этой сфере, в первую очередь, экспертов в области продвижения креативных индустрий, подчеркнули в университете. Кроме того, будет открыт набор абитуриентов по направлению "охрана объектов культурного наследия". Всего на новые специальности планируется набрать около 70 человек. Им предстоит изучать историю искусств и дизайна, основы музейного и галерейного дела, музейное проектирование, организацию вставок и применение технологий вириальной реальности в музейном деле.

Практические занятия будут проходить на базе Новосибирского художественного и Новосибирского краеведческого музеев, подчеркнули в НГУАДИ. Пока планируется только платное обучение, но в вузе не исключают в будущем появления бюджетных мест по новым направлениям.

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#Новости#Образование#Университет#Новосибирск
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