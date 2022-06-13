Специалистов музейного дела будет готовить вуз в Новосибирске

Открытие нового направления связано с нехваткой кадров в этой сфере, в первую очередь, экспертов в области продвижения креативных индустрий, подчеркнули в университете. Кроме того, будет открыт набор абитуриентов по направлению "охрана объектов культурного наследия". Всего на новые специальности планируется набрать около 70 человек. Им предстоит изучать историю искусств и дизайна, основы музейного и галерейного дела, музейное проектирование, организацию вставок и применение технологий вириальной реальности в музейном деле.