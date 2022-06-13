Специалистов музейного дела будет готовить вуз в Новосибирске

Новосибирский государственный университет архитектуры и дизайна (НГУАДИ) в новом учебном году в рамках программ бакалавриата и магистратуры будет готовить специалистов в области музейного и галерейного дела, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на управление развития образования вуза.
Открытие нового направления связано с нехваткой кадров в этой сфере, в первую очередь, экспертов в области продвижения креативных индустрий, подчеркнули в университете. Кроме того, будет открыт набор абитуриентов по направлению "охрана объектов культурного наследия". Всего на новые специальности планируется набрать около 70 человек. Им предстоит изучать историю искусств и дизайна, основы музейного и галерейного дела, музейное проектирование, организацию вставок и применение технологий вириальной реальности в музейном деле.
Практические занятия будут проходить на базе Новосибирского художественного и Новосибирского краеведческого музеев, подчеркнули в НГУАДИ. Пока планируется только платное обучение, но в вузе не исключают в будущем появления бюджетных мест по новым направлениям.