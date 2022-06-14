«20 главных событий России за 20 лет»: разворот экономики

Холдинг 1MI, при поддержке Автономной некоммерческой организации "Институт развития Интернета", представляет национальный проект «20 главных событий России за 20 лет». Социологи, журналисты и политические аналитики выясняют, какие эпизоды современной истории больше всего сказались на жизни молодого поколения. Ключевые вопросы исследования задаются участникам фокус-групп по всей стране. Респондентами выступают граждане от 18 до 35 лет.
Размер частных накоплений примерно равен ВВП страны. В 2020 году он составил 1,6 трлн долларов. К такому результату привели 20 лет развития экономики. В 90-е жители России пережили «шоковую терапию» с ценами, многомесячную невыплату зарплат, эпопею с ваучерами, дефолт. Но с нулевых ситуация начала выправляться, многие смогли делать дорогие покупки: квартиры, машины, делать накопления. Все это благодаря развитию экономики в эти годы.
Так 75% мощностей в перерабатывающей промышленности в России создано после 2000 года, что говорит о росте числа предприятий от малых до огромных комбинатов, а, значит, и рабочих мест. Сейчас в портах России переваливается порядка 1 млрд тонн грузов, что вдвое больше, чем во времена СССР.
Страна превратилась из крупного покупателя зерна в одного из главных экспортеров, обойдя по поставкам пшеницы США и Канаду.
За 20 лет в России открыто около 600 новых месторождений полезных ископаемых. Валовый внутренний продукт (ВВП) вырос на 80%, а государственный внешний долг снизился в два раза. Международные резервы выросли в 42 раза по сравнению с 2000 годом. Промышленное производство выросло на 60%.
Что помогло достичь таких результатов? Эксперты в качестве одной из причин стабилизации и роста экономики называют элементарный порядок. В 90-е предприятия меняли собственников, переходили из рук в руки. И каждый новый владелец знал, что он тут ненадолго. А значит, нужно выжать из актива как можно больше, вывести все, что плохо лежит. С начала нулевых начало формироваться корпоративное ядро экономики, которое потянуло за собой средний и малый бизнес. Любое крупное предприятие – это центр, вокруг которого как планеты вокруг солнца вращаются еще десятки если не сотни компаний: подрядчики, поставщики, партнеры. Кроме того, стабильная выплата зарплаты формирует потребительский спрос, люди покупают продукты, одежду, бытовые приборы, развлекаются, отдыхают, учатся и лечатся и это тоже кормит малый бизнес.
Конечно, проблем и задач у нашей страны по-прежнему очень много. Новый вызов – импортозамещение, поиск новых рынков и новых поставщиков. Но очевидно, что 20 лет назад российская экономика сделала правильный поворот и сейчас движется в правильном направлении.