«20 главных событий России за 20 лет»: разворот экономики

Что помогло достичь таких результатов? Эксперты в качестве одной из причин стабилизации и роста экономики называют элементарный порядок. В 90-е предприятия меняли собственников, переходили из рук в руки. И каждый новый владелец знал, что он тут ненадолго. А значит, нужно выжать из актива как можно больше, вывести все, что плохо лежит. С начала нулевых начало формироваться корпоративное ядро экономики, которое потянуло за собой средний и малый бизнес. Любое крупное предприятие – это центр, вокруг которого как планеты вокруг солнца вращаются еще десятки если не сотни компаний: подрядчики, поставщики, партнеры. Кроме того, стабильная выплата зарплаты формирует потребительский спрос, люди покупают продукты, одежду, бытовые приборы, развлекаются, отдыхают, учатся и лечатся и это тоже кормит малый бизнес.