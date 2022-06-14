Бесплатно получат юридическую помощь в Новосибирской области переселенцы из Донбасса

Министр юстиции Новосибирской области Татьяна Деркач представила проект изменений в закон «О бесплатной юридической помощи на территории Новосибирской области». В частности, она подчеркнула, что в документ добавляется две новые категории. Первая категория – граждане, ходатайствующие о признании переселенцами, вынужденные переселенцы, которые проживали на территории Украины, ДНР, ЛНР и находящиеся на территории Новосибирской области в настоящее время. Вторая категория – лица, ходатайствующие о признании беженцами, признанные беженцами, либо получившие временное убежище на территории РФ, проживавшие на территории Украины, ДНР или ЛНР и находящиеся на территории Новосибирской области.