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Бесплатно получат юридическую помощь в Новосибирской области переселенцы из Донбасса

14 июня 09:57
Фото: Медиахолдинг1Mi
Правительством Новосибирской области расширен перечень категорий получателей бесплатной юридической помощи – такую меру поддержки теперь смогут получать граждане, прибывающие на территорию региона из Донбасса.

Соответствующие изменения в законодательство приняты на заседании Правительства региона, прошедшем 14 июня под председательством губернатора Андрея Травникова.

Министр юстиции Новосибирской области Татьяна Деркач представила проект изменений в закон «О бесплатной юридической помощи на территории Новосибирской области». В частности, она подчеркнула, что в документ добавляется две новые категории. Первая категория – граждане, ходатайствующие о признании переселенцами, вынужденные переселенцы, которые проживали на территории Украины, ДНР, ЛНР и находящиеся на территории Новосибирской области в настоящее время. Вторая категория – лица, ходатайствующие о признании беженцами, признанные беженцами, либо получившие временное убежище на территории РФ, проживавшие на территории Украины, ДНР или ЛНР и находящиеся на территории Новосибирской области.

Разработка проекта закона обусловлена необходимостью реализации постановления Правительства РФ и ратифицированными Договорами о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и двумя республиками и необходимостью оказания данным категориям бесплатной юридической помощи.

На основании статьи 2 Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» граждане имеют право на получение бесплатной юридической помощи в случае и порядке, предусмотренных, в том числе, законами субъектов Российской Федерации, бесплатная юридическая помощь иностранным гражданам и лицам без гражданства оказывается в случаях и порядке, предусмотренными международными договорами.

Кроме того, в соответствии с принятыми изменениями в Закон региона «О бесплатной юридической помощи на территории Новосибирской области», актуализирован перечень категорий пострадавших граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, которые также имеют право на получение бесплатной юридической помощи.

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