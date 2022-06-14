Пострадавшие при взрыве АГЗС в Новосибирске рассказали о жизни после происшествия

Недалеко от АГЗС у Славика Алояна летом прошлого года был магазин по продаже одежды. Вечером 14 июня о крупном пожаре он узнал от сторожа склада и прибежал на место с двумя сыновьями Рустамом и Русланом, чтобы спасти бизнес. В это время прогремел взрыв и одного из парней отбросило волной на несколько метров.