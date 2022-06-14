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Пострадавшие при взрыве АГЗС в Новосибирске рассказали о жизни после происшествия

14 июня 03:22
Фото: АСТ-54
Получившие ожоги при взрыве автомобильной газовой заправки на Гусинобродском шоссе в Новосибирске отец и два сына рассказали о жизни после ЧП. В результате аварии они потеряли бизнес и здоровье.

Недалеко от АГЗС у Славика Алояна летом прошлого года был магазин по продаже одежды. Вечером 14 июня о крупном пожаре он узнал от сторожа склада и прибежал на место с двумя сыновьями Рустамом и Русланом, чтобы спасти бизнес. В это время прогремел взрыв и одного из парней отбросило волной на несколько метров.

Сибиряки находились буквально в эпицентре событий, поэтому они сильно пострадали. Алоянов с места аварии увезли в больницу, где врачи диагностировали у отца ожоги различной степени тяжести, у Руслана 35% ожогов, а у Рустама – 50%. Несколько месяцев мужчины провели в больнице. Сейчас их раны до сих пор кровоточат, пишет НГС.

Из-за взрыва семья потеряла бизнес. Они живут на то, что накопили раньше, но большая часть денег уходит на лечение.

Славик Алоян говорит, что в результате взрыва бизнес семьи был полностью уничтожен. Он намерен требовать компенсации материального ущерба. Семья живет на накопленные деньги, большие средства тратятся на лечение. Пострадавшие будут требовать компенсацию.

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