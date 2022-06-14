Роскошный коттедж авторитета 90-х Аракчеева нашли в Новосибирске – чем он известен

Как рассказал руководитель пресс-службы УВД Владимир Чеплыгин НГС, «ленинские» группировки во главе с авторитетом Аракчеевым устраивали стрельбу в общественных местах, перевозили наркотики. По слухам, именно из этих дел его застрелили в собственном доме. Точнее, поговаривали, что он сдал своих же ребят.