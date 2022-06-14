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Роскошный коттедж авторитета 90-х Аракчеева нашли в Новосибирске – чем он известен

14 июня 04:55
Фото: Медиахолдинг1Mi
Кирпичный коттедж криминального авторитета 90-х Вити Аракчеева обнаружили в мрн-Западный в Новосибирске. Он возглавлял банду Ленинского района.

Аракчеев поселился в микрорайоне Западный, когда вернулся со службы в морском флоте. Спустя несколько лет он собрал банду, которая держала в страхе весь левый берег Новосибирска.

Как рассказал руководитель пресс-службы УВД Владимир Чеплыгин НГС, «ленинские» группировки во главе с авторитетом Аракчеевым устраивали стрельбу в общественных местах, перевозили наркотики. По слухам, именно из этих дел его застрелили в собственном доме. Точнее, поговаривали, что он сдал своих же ребят.

Местные заявляют, что коттедж лидера ОПГ находится на улице Халтурина, но точных доказательств этому нет. Сейчас этот земельный участок принадлежит местному бизнесмену.

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