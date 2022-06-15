14 детсадов почти на 2,5 тысячи мест за три года построят в регионе по нацпроектам

«В Новосибирской области работают 1023 организации, реализующие программы дошкольного образования, в том числе, 604 детских сада и 419 групп при школах. У нас сегодня почти 100-процентная обеспеченность местами в детских садах, но всегда есть вопрос удобства для родителей – часть из них ждет очереди в наиболее удобный детсад, фактическая посещаемость детьми садов за 2021/2022 учебный год в среднем составила 65-70%. До конца текущего года мы постараемся полностью удовлетворить спрос на дошкольные места для детей от 3 до 7 лет. В 2022 году планируется завершить строительство и ввести в эксплуатацию три детских сада на 450 мест, на 2023 год запланировано завершение строительства детского сада на 320 мест», – рассказал Сергей Федорчук.