«20 главных событий России за 20 лет»: Уроки пандемии коронавируса

Холдинг 1MI, при поддержке Автономной Некоммерческой Организации «Институт Развития Интернета», представляет национальный проект «20 главных событий России за 20 лет». Социологи, журналисты и политические аналитики выясняют, какие эпизоды современной истории больше всего сказались на жизни молодого поколения. Ключевые вопросы исследования задаются участникам фокус-групп по всей стране. Респондентами выступают граждане от 18 до 35 лет.
Пандемия коронавируса стала испытанием для всего мира и для России в частности. Миллионы заболевших, тысячи умерших, закрытые границы, остановленные перевозки, спад экономики — все эти угрозы за короткий срок развернулись перед нашей страной. Пока говорить о полной победе над коронавирусом рано, но, мы научились жить в этих жестких условиях и справляться с проблемами, которые создает пандемия. Давайте поговорим об уроках, которые вынесла наша страна из эпопеи с COVID-19.
Первый и самый очевидный удар эпидемии приняли на себя медики. Врачи работали на износ. Сутками не снимали комбинезоны, выхаживали тяжелых больных в «красных зонах». Индивидуальный подвиг медиков увековечен в десятках памятников, которые открыли по всей стране в благодарность врачам. Но важно отметить и всю систему здравоохранения в целом. По всей России, во всех регионах больницы синхронно, по команде в кратчайшие сроки перепрофилировали свои помещения, приспосабливали их приему пациентов. Да, такой массовый перевод больниц под прием людей с коронавирусом, приводил к просадкам по другим медицинским направлением, поэтому при малейшем улучшении эпидемической обстановки, палаты и отделения снова возвращали к плановому приему. Приходилось внимательно следить за сводками заболевших и выздоровевших, и принимать решения буквально каждый день. Это научило систему здравоохранения мобильности. За время пандемии в России оперативно построили порядка 40 медучреждений.
Следом за медиками к быстрым переменам начала адаптироваться промышленность. В короткие сроки разворачивали выпуск масок, средств защиты, антисептиков, лекарств и медоборудования от простого, до сложных аппаратов ИВЛ. Ведь в условиях пандемии торговые цепочки прервались не только из-за закрытых границ, но и из-за того, что страны просто отказались продавать медикаменты и оборудование за границу. Самым ярким проявлением мобильности промышленности науки и медицины стал выпуск первой в мире вакцины от коронавируса. Россия стала первой страной на планете, которая смогла разработать, протестировать и произвести вакцину, а также наладить ее массовый выпуск.
Если говорить шире, то пришлось перестроиться на новый формат работы всей экономике. Пришлось учиться работать и зарабатывать удаленно, обеспечивать меры безопасности на производстве, в экстренном режиме искать новых поставщиков, партнеров, покупателей. Например, 81% малых предприятий отказались от бумажного документирования полностью или частично. Эти два стали отличной тренировкой для экономики и настоящей школой выживания.