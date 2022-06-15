Нашествие кровососущих слепней наблюдают в Новосибирске

«Сейчас в регионе можно встретить крупного оленьего слепня. Обычно они вылетают в конце июня, но в этом году сделали это раньше из-за теплой погоды», - рассказала Atas.info биолог Татьяна.
По словам специалиста, в этом году слепней даже больше, чем комаров. Последние плохо переносят жару.
Эти насекомые не опасны, но вызывают дискомфорт. Они делают крохотный порез на руке человека и выпивают кровь – это неприятное ощущение.
Напомним, ранее новосибирцы пожаловались на атакующих урожай бабочек-капустниц. Специалисты рассказали, как от них избавиться.