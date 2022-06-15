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Нашествие кровососущих слепней наблюдают в Новосибирске

15 июня 09:38
Фото: Википедия
Слепней начали замечать раньше обычного специалисты в Новосибирской области. Их вылет в начале июня связывают с жаркой погодой.

«Сейчас в регионе можно встретить крупного оленьего слепня. Обычно они вылетают в конце июня, но в этом году сделали это раньше из-за теплой погоды», - рассказала Atas.info биолог Татьяна.

По словам специалиста, в этом году слепней даже больше, чем комаров. Последние плохо переносят жару.

Эти насекомые не опасны, но вызывают дискомфорт. Они делают крохотный порез на руке человека и выпивают кровь – это неприятное ощущение.

Напомним, ранее новосибирцы пожаловались на атакующих урожай бабочек-капустниц. Специалисты рассказали, как от них избавиться.

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