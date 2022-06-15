В Новосибирской области рекордно гибнут лоси в ДТП - с начала года уже 34 аварии

Как отметили в региональном Минприроды, ещё в прошлом году зафиксировали 41 ДТП, в котором погибли 15 косуль и 26 лосей. Меньше случаев было лишь в 2016-м, когда водители насмерть задавали 5 лосей и 1 косулю, а за первое полугодие этого года регистрировали более 30 аварий.
«На 10 июня под колесами автомобилей погибли 23 лося и 11 косуль. ДТП происходили в 9 районах Новосибирской области. В минувшее воскресенье в подобной аварии пострадал водитель. Молодой мужчина сейчас в реанимации», - отметил и.о. министра ведомства Валерий Шрейдер,
В министерстве напомнили, что встреча автовладельца с лосем угрожает жизни обоим, ведь парнокопытное весит около 600 кг. Кроме того, за сбитого «лесного товарища» водителя могут оштрафовать на 80 000 рублей.