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В Новосибирской области рекордно гибнут лоси в ДТП - с начала года уже 34 аварии

15 июня 08:38
Фото: минприроды НСО
Автомобилисты задавили 23 лосей и 11 косуль на середину июня 2022 года в Новосибирской области. Это критический прирост ДТП с животными.

Как отметили в региональном Минприроды, ещё в прошлом году зафиксировали 41 ДТП, в котором погибли 15 косуль и 26 лосей. Меньше случаев было лишь в 2016-м, когда водители насмерть задавали 5 лосей и 1 косулю, а за первое полугодие этого года регистрировали более 30 аварий.

«На 10 июня под колесами автомобилей погибли 23 лося и 11 косуль. ДТП происходили в 9 районах Новосибирской области. В минувшее воскресенье в подобной аварии пострадал водитель. Молодой мужчина сейчас в реанимации», - отметил и.о. министра ведомства Валерий Шрейдер,

В министерстве напомнили, что встреча автовладельца с лосем угрожает жизни обоим, ведь парнокопытное весит около 600 кг. Кроме того, за сбитого «лесного товарища» водителя могут оштрафовать на 80 000 рублей.

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