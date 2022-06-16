Опасности получения банковских услуг через VPN раскрыли новосибирские IT-эксперты

«Способ не новый. Похожий пример - как похищали доступы к смс от банков и другие данные у операторов связи. Если говорить упрощенно, у провайдеров сотовой связи много партнеров, у них куча серверов. И слив информации обычно происходит через партнеров. Сами операторы связи информацию не сливают и очень охраняют свои базы данных. Но партнеров, через которых идут транзакции много. И когда данные проходят через их серверы, они получают доступ к информации: зашифрованной или нет. Такая техническая возможность имеется. С VPN же история.