Взрывчатку нашли в квартире на Челюскинцев в Новосибирске - здание эвакуировали

Posted 16 июня 2022, 07:34
Published 16 июня 2022, 07:34
Modified 17 сентября 2022, 07:38
Updated 17 сентября 2022, 07:38
Днем в дежурную часть МВД позвонили местные жители, которые сообщили о подозрительных предметах в одной из квартир дома. Здание эвакуировали, когда приехали правоохранители и саперы Росгвардии.
«Взрывотехники проверили находку, которая представляла угрозу новосибирцам. Предметы вывезли на полигон, где уничтожили», - сообщили Atas.info в пресс-службе Росгвардии по Новосибирской области.
Полицейские выясняют, каким образом взрывчатка попала в квартиру на Челюскинцев.
Напомним, ранее новосибирцы нашли взрывное устройство в пакете у дома по улице Есенина. Боеприпасы уничтожили саперы Росгвардии.