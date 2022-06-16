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Posted 16 июня 2022, 07:34

Published 16 июня 2022, 07:34

Modified 17 сентября 2022, 07:38

Updated 17 сентября 2022, 07:38

Взрывчатку нашли в квартире на Челюскинцев в Новосибирске - здание эвакуировали

Взрывчатку нашли в квартире на Челюскинцев в Новосибирске - здание эвакуировали

16 июня 2022, 07:34
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Боеприпасы обнаружили жильцы в квартире жилого дома на улице Челюскинцев в Новосибирске 16 июня. Они вызвали полицию.

Днем в дежурную часть МВД позвонили местные жители, которые сообщили о подозрительных предметах в одной из квартир дома. Здание эвакуировали, когда приехали правоохранители и саперы Росгвардии.

«Взрывотехники проверили находку, которая представляла угрозу новосибирцам. Предметы вывезли на полигон, где уничтожили», - сообщили Atas.info в пресс-службе Росгвардии по Новосибирской области.

Полицейские выясняют, каким образом взрывчатка попала в квартиру на Челюскинцев.

Напомним, ранее новосибирцы нашли взрывное устройство в пакете у дома по улице Есенина. Боеприпасы уничтожили саперы Росгвардии.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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