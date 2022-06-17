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Posted 17 июня 2022, 03:44

Published 17 июня 2022, 03:44

Modified 17 сентября 2022, 07:38

Updated 17 сентября 2022, 07:38

Coca-Cola уходит из России в 2022 году: новосибирский завод закрывается?

Coca-Cola уходит из России в 2022 году: новосибирский завод закрывается?

17 июня 2022, 03:44
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Американский производитель безалкогольных напитков The Coca-Cola Company сообщил о прекращении работы на территории России, в том числе и в Новосибирской области, - о дальнейшей судьбе заводов пока неизвестно.

Производство напитков бренда Coca-Cola прекратится в России, о чем сообщает издание Reuters, ссылаясь на заявление американской штаб-квартиры компании. На данном этапе компания продает только запасы со складов. Когда они закончатся, выпускать продукцию компания больше не будет.

Издание «Фонтанка» передает, что вместо Coca-Cola и Fanta в России появятся Funky Monkey Cola и Orange – представители заверили, что вкус напитков никак не изменится, а привыкнуть стоит лишь к новому дизайну.

Напомним, что первые сообщения о приостановке деятельности в России Coca-Cola появились еще 8 марта. Всего в России работает 10 заводов по производству напитков – они расположены в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Ростовской области, Красноярске, Владивостоке и Новосибирске.

Заводы Coca-Cola производят такую продукцию, как: Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Cherry, Coca-Cola Vanilla, Sprite, Fanta, Powerade, BonAqua, Schweppes, FUZETEA, энергетические напитки Burn и Black Monster, Coca-Cola Energy, соки «Добрый», Rich, «Моя Семья», Pulpy и Innocent.

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#Бизнес#Экономика#Новосибирск#Новосибирская область
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