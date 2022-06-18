Поливать огурцы надо по-разному в первой и второй половине лета – рекомендуют ученые

Ничего сложного и особенного в поливе огурцов нет. Огурец – растение влаголюбивое, родом из субтропиков. Огурцы любят высокую влажность не только почвы, но и воздуха. Оптимально – 80% влажности. Исходя из этого, надо поливать. Ориентируемся на погоду. Если дни солнечные и жаркие – поливать надо ежедневно. В первой половине вегетации – до середины лета, до плодоношения – огурец любит полив в виде душа. (Вегетационный период – время, когда растение растет). Не только под корень, но и по листьям. Брызгать его – чем чаще, тем лучше. Это еще и профилактика от поражения вредителем – обыкновенным паутинным клещом. На мокрые листья клещ не садится.