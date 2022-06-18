Поливать огурцы надо по-разному в первой и второй половине лета – рекомендуют ученые

Posted 18 июня 2022, 07:50
Published 18 июня 2022, 07:50
Modified 5 августа 2022, 12:28
Updated 5 августа 2022, 12:28
Татьяна Штайнерт - кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник отдела селекции и первичного семеноводства ООО «Гетерозисная селекция», входящего в ГК «Уральский дачник», город Миасс. Ранее - заведующая лабораторией селекции, семеноводства и технологии возделывания овощных культур и картофеля ФИЦ ИЦИГ СО РАН в Новосибирске.
Татьяна Владимировна, как правильно поливать огурцы? В детстве меня учили на даче: чем больше, тем лучше. А сейчас говорят, что у огурцов может быть шок от полива? Появились какие-то сложные правила…
Ничего сложного и особенного в поливе огурцов нет. Огурец – растение влаголюбивое, родом из субтропиков. Огурцы любят высокую влажность не только почвы, но и воздуха. Оптимально – 80% влажности. Исходя из этого, надо поливать. Ориентируемся на погоду. Если дни солнечные и жаркие – поливать надо ежедневно. В первой половине вегетации – до середины лета, до плодоношения – огурец любит полив в виде душа. (Вегетационный период – время, когда растение растет). Не только под корень, но и по листьям. Брызгать его – чем чаще, тем лучше. Это еще и профилактика от поражения вредителем – обыкновенным паутинным клещом. На мокрые листья клещ не садится.
Если стоит пасмурная и прохладная погода – полив надо ограничить, чтобы не развивались корневые гнили или листовые болезни. Если стоит пасмурная и теплая погода, то полив может быть умеренный – через день.
Во второй половине лета желательно уже поливать под корень. Потому что влага становится переносчиком различных болезней, которыми огурец заражается: антракноз, ложная мучнистая роса. Все листовые болезни передаются воздушно-капельным путем.
Объем воды при поливе до плодоношения: 10-15 л на кв.м. Во время плодоношения нормы полива надо увеличить вдвое. При скудном поливе образуется сухая подошва. Верхний слой почвы будет влажным, а корнеобитаемый слой – на глубине 25-30 см будет сухой. Так происходит при частом и скудном поливе. Поэтому поливать надо обильно и ориентироваться на погоду.
Обычно принято считать, что при попадании воды на листья растение страдает. Это не так?
В первую половину лета это даже хорошо. Важно – в какое время суток поливать. Поливать надо либо утром до 11 часов, либо после 18 часов – вечером. С 11 до18 часов на ярком солнце капельки воды работают как линзы, и листья растений могут получить ожоги.
Но если капельки влаги на листьях вовремя – это очень хорошо. Душ в первой половине лета в утренние и вечерние часы на пользу огурцам.
В какой момент пора менять систему и объемы полива?
Когда плодоношение началось – первый сбор сделали и дальше надо поливать уже под корень. Во второй половине лета в нашей средней полосе ночи становятся холодными. Контраст суточной температуры большой. И это способствует развитию заболеваний. Душем поливаем по листьям – когда ночи теплые. А это первая половина лета.
А шок от полива может быть у огурцов?
Да. Если полили холодной водой – это нарушение агротехники. Огурец – растение теплолюбивое, поэтому оптимальная температура воды для полива +24 ° C. Допускается до 20° C. Ниже 20-ти градусов – уже начинает реагировать корневая система. Если вы полили огурцы водой из скважины – действительно будет шок, растение может даже погибнуть.
Когда долго не поливали, а потом обильно полили – шок это не вызовет, но ткани растения обезвоживаются без полива. Если потом ткани резко наводнились, когда вы разрежете огурец повдоль, в нем могут быть трещины. Такие огурцы уже не годятся для засолки. Равномерный полив – это тоже важное условие получение товарного плода.
А неправильный полив может влиять на горечь огурцов?
Да, конечно. Горечь обусловлена алкалоидом – кукурбитацином, содержащимся во всех зеленых частях растения. При скудном поливе воды в тканях растения становится мало, доля сухого вещества – больше. И мы начинаем чувствовать кукурбитацин. Для нас огурец становится горьким на вкус. Если поливаем правильно, вовремя и регулярно – концентрация кукурбитацина разбавляется, и он не улавливается нашими рецепторами.