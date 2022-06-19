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Posted 19 июня 2022, 05:14

Published 19 июня 2022, 05:14

Modified 17 сентября 2022, 07:38

Updated 17 сентября 2022, 07:38

Бывший заразил гепатитом: у женщины из Новосибирска опека отобрала ребенка

Бывший заразил гепатитом: у женщины из Новосибирска опека отобрала ребенка

19 июня 2022, 05:14
Фото: Медиахолдинг1Mi.
44-летнюю жительницу Новосибирской области изнасиловал бывший возлюбленный. Мужчина заразил ее гепатитом С и умер через несколько недель. Теперь опека забрала у сибирячки приемного сына – у каждой стороны разные версии.

В далеком 2005 году женщина познакомилась с мужчиной, но отношения у них не сложились из-за его грубости по отношению к ее первому ребенку. Второй муж сибирячки помог достойно воспитать сына, а 9 лет назад семейная пара решилась на усыновление мальчика из детского дома. Ребенка полюбили и приняли в семью как родного.

15 лет спустя произошла судьбоносная встреча женщины и ее первого возлюбленного. Они встретились случайно, на улице. Разъяренный мужчина схватил женщину, поволок в кусты и изнасиловал. Сопротивляться сибирячка не могла, так как злоумышленник весил более 120 килограмм – у нее просто не было сил.

Тогда пострадавшая все рассказала своему мужу и написала заявление в полицию. Однако уголовное дело возбудить не удалось, потому что насильник умер спустя пару недель от диабетического приступа. После случившегося, женщина получила проблемы с речью и гепатит С. Заразилась она от бывшего, уверяет пострадавшая. Эти сведения быстро дошли до органов опеки и в итоге 11-летнего приемного мальчика забрали из семьи.

Однако у опеки есть другая версия случившегося. По словам соцработников, женщина имеет диагноз «алкоголизм» и она сама отказалась от ребенка из-за ухудшения здоровья, пишет КП-Новосибирск. Кроме того, официального подтверждения, что женщина подверглась изнасилованию – нет. Сама пострадавшая уверяет, что начала пить после произошедшего с ней. Сейчас ее не пускают к ребенку.

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#Общество#Новосибирская область
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