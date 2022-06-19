Бывший заразил гепатитом: у женщины из Новосибирска опека отобрала ребенка

Однако у опеки есть другая версия случившегося. По словам соцработников, женщина имеет диагноз «алкоголизм» и она сама отказалась от ребенка из-за ухудшения здоровья, пишет КП-Новосибирск. Кроме того, официального подтверждения, что женщина подверглась изнасилованию – нет. Сама пострадавшая уверяет, что начала пить после произошедшего с ней. Сейчас ее не пускают к ребенку.