Что произошло с затонувшей яхтой в Новосибирском водохранилище - первые версии

В день гибели экипаж вышел на обычную прогулку в жилетах. Предполагается, что судно могло перевернуться из-за сильных порывов ветра или после столкновения с чем-либо. Кроме того, озвучены версии, что мужчина погиб от переохлаждения или из-за проблем со здоровьем.