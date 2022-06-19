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Posted 19 июня 2022, 06:22

Published 19 июня 2022, 06:22

Modified 17 сентября 2022, 07:38

Updated 17 сентября 2022, 07:38

Что произошло с затонувшей яхтой в Новосибирском водохранилище - первые версии

Что произошло с затонувшей яхтой в Новосибирском водохранилище - первые версии

19 июня 2022, 06:22
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В аварии, которая произошла в субботу, 18 июня на Новосибирском водохранилище, погиб опытный яхтсмен.

В тот день четверо мужчин отдыхали на яхте, но по неустановленной причине судно пошло ко дну. Трем новосибирцам удалось спастись – им помогли спасатели. Последнего, четвертого мужчину выловили уже без признаков жизни.

В спасательной операции участвовали 40 профессионалов и вертолет. Один из спасателей рассказал, что в крушении погиб рулевой, который был опытным яхтсменом. Он не раз принимал участие в соревнованиях на воде.

В день гибели экипаж вышел на обычную прогулку в жилетах. Предполагается, что судно могло перевернуться из-за сильных порывов ветра или после столкновения с чем-либо. Кроме того, озвучены версии, что мужчина погиб от переохлаждения или из-за проблем со здоровьем.

Точные версии произошедшего установит Следственный комитет. Криминалисты продолжают проверку.

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#Происшествия#Новосибирск#Новосибирское водохранилище
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