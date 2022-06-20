Рейтинг садовых вредителей — пять самых опасных назвали новосибирские ученые

Posted 20 июня 2022,, 02:00
Published 20 июня 2022,, 02:00
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
Класс паукообразные. Многоядный вредитель, распространен повсеместно. Повреждает более 200 видов растений, в том числе — огурец, кабачок, малину, землянику, яблоню, цветочные и декоративные культуры (розу, гвоздику, хризантему, гортензию и др.). В последние годы в условиях Сибири вредоносность паутинного клеща увеличилась, он стал активно повреждать различные культуры не только в теплицах, но и в открытом грунте. Клещ питается и размножается преимущественно на нижней стороне листьев, высасывая из них соки. Листья сначала приобретают мраморную окраску, затем желтеют и отмирают. Клещ предпочитает высокие температуры — +25-32°C и относительно низкую влажность воздуха — 35-60%.
В борьбе с паутинным клещом эффективны биологические препараты — Битоксибациллин, Фитоверм, Вертимек, Инсетим, а также хищный клещ — фитосейулюс, который является его естественным врагом.
Отряд полужесткокрылые, класс насекомые. Практически на каждом виде растений можно обнаружить тлей. Среди них есть как специализированные вредители, питающиеся соответствующими растениями (розанная, бахчевая, яблонная, капустная, обыкновенная картофельная тли и др.), так и многоядные (персиковая, бобовая). Биология и вредоносность разных видов тлей схожа. В летний период тли размножаются живорождением, только что отродившаяся личинка сразу же приступает к питанию. Личинки и взрослые особи высасывают соки из листьев и молодых побегов. Кроме того, тли являются переносчиками вирусных болезней растений.
У тлей много врагов из мира насекомых: ими питаются божьи коровки, златоглазки, личинки мух-сирфид и галлиц. Из биологических инсектицидов для снижения численности тлей можно использовать Фитоверм, Вертимек, Биостоп, Биослип.
Отряд жуки, класс насекомые. Взрослые особи (жуки) после зимовки выходят из почвы и поедают молодые листья картофеля, томата, баклажана, перца, табака и дикорастущих паслёновых. Самки откладывают яйца группами на нижнюю сторону листьев, плодовитость самки может достигать 2000 яиц и более. Личинки питаются открыто на листьях, объедая их практически полностью. В июне 2022 в Новосибирской области наблюдается выход жуков и активная откладка яиц вредителем.
Против личинок колорадского жука можно применять биопрепараты — Битоксибациллин, Фитоверм Форте, Биостоп, Инсектобактерин. В связи с растянутым сроком отрождения личинок рекомендуется двукратная обработка с интервалом 7-10 дней. В условиях частного сектора целесообразно делать приманочные посадки с более ранним сроком высадки небольшого количества растений картофеля, на которых концентрируются вышедшие из зимовки жуки, где их можно легко собрать и уничтожить (или обработать).
Отряд чешуекрылые или бабочки, класс насекомые. Этот вредитель в последние годы приобрел особо важное экономическое значение. Размножаясь в большом количестве, гусеницы существенно повреждают все разновидности капусты (фото nashgazon.com). Особенно опасно повреждение точки роста в начале вегетации растений, из-за чего кочан не завязывается. Капустная моль в условиях Сибирского региона может давать несколько поколений за сезон, значительно увеличивая свою численность.
Против капустной моли и других чешуекрылых вредителей (капустная белянка, капустная совка) проводят обработки капусты биологическими препаратами — Лепидоцид, Фитоверм, Битоксибациллин.
Класс брюхоногие, отряд стебельчатоглазые. Овощным и плодово-ягодным культурам вредят моллюски, или голые слизни. В Сибири наиболее распространены слизень сетчатый и слизень полевой (пашенный). Слизни повреждают всходы многих культурных растений, которые, как правило, погибают. Опасны повреждения слизнями сочных частей растений — ягод, плодов, клубней, корнеплодов, кочанов, что приводит к их загниванию. В годы с повышенным количеством осадков и умеренно теплой погодой наблюдается наибольшая активность и вредоносность слизней.
Бороться с моллюсками необходимо комплексно:
— Устраивать ловушки из скошенной травы, коры и других подручных материалов, под которыми слизни прячутся днем, где их можно легко собрать;
— Опыливать междурядья растений золой или гашеной известью (пушонкой), либо опрыскивать железным купоросом, раствором поваренной соли или минеральных удобрений (например, калийной соли). Эту операцию необходимо проводить в вечерние или ночные часы (дважды с интервалом 20 мин.) почвы или растений. После первого контакта с этими веществами слизни сбрасывают оболочку, после второго — погибают.
— При высокой численности вредителей целесообразно применять препараты на основе метальдегида — Гроза, Слизнеед, и т. д.
Все препараты необходимо применять строго в соответствии с прилагаемой к ним инструкцией, соблюдать нормы расходы и технику безопасности.