Температура воды в Новосибирском водохранилище превысила +20 градусов

Posted 20 июня 2022, 04:55
Published 20 июня 2022, 04:55
Modified 17 сентября 2022, 07:51
Updated 17 сентября 2022, 07:51
На 8 утра понедельника температура воды в Обском море достигла +20,1 градуса. Река Обь при этом прогрелась до +19,8, сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.
В Оби специалисты зафиксировали уровень воды в 127 см. В Новосибирском водохранилище – 601 см.
Ранее сотрудники Обской гидрометеорологической обсерватории рассказывали журналисту сайте, что, прогрев воды в акваториях региона зависит от погодных условий. Также напомнили, что оптимальной для купания температурой является +20…+25 градусов.