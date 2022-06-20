atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 20 июня 2022, 04:55

Published 20 июня 2022, 04:55

Modified 17 сентября 2022, 07:51

Updated 17 сентября 2022, 07:51

Температура воды в Новосибирском водохранилище превысила +20 градусов

Температура воды в Новосибирском водохранилище превысила +20 градусов

20 июня 2022, 04:55
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Вода прогрелась до комфортных +20 градусов в Новосибирском водохранилище утром 20 июня. Уже сегодня сибиряки могут отправиться на пляж.

На 8 утра понедельника температура воды в Обском море достигла +20,1 градуса. Река Обь при этом прогрелась до +19,8, сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

В Оби специалисты зафиксировали уровень воды в 127 см. В Новосибирском водохранилище – 601 см.

Ранее сотрудники Обской гидрометеорологической обсерватории рассказывали журналисту сайте, что, прогрев воды в акваториях региона зависит от погодных условий. Также напомнили, что оптимальной для купания температурой является +20…+25 градусов.

Материалы по теме
Можно ли купаться 11 июня в Обском море в Новосибирске – известна температура воды"Машины плывут": улицу в центре Новосибирска затопило холодной водой - что произошлоВ Новосибирске начинают испытания теплосети в зоне ТЭЦ-4 с 16 июня: где отключат водуТемпература воды в Обское море Новосибирска может подняться до +20 к вечеру 16 июня
#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Новосибирское водохранилище#Обское море#Вода
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика