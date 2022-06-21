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Posted 21 июня 2022,, 04:37

Published 21 июня 2022,, 04:37

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

Криминальная банда ОПГ в 90-х держала весь Новосибирск в страхе — архивное фото

Криминальная банда ОПГ в 90-х держала весь Новосибирск в страхе — архивное фото

21 июня 2022, 04:37
Фото: ВК/Эпоха криминальных войн
В социальных сетях появилось архивное фото из 90-х, где изображены молодые люди в олимпийках. Автор поста указывает, что эти люди — криминальные авторитеты ОПГ «Первомайская». Насколько верна данная информация — остается загадкой.

«Эксклюзивное фото ОПГ „Первомайская“, Новосибирск. Она была одной из самых влиятельных в преступном мире Новосибирска», — подписал автор снимка.

Тем не менее, новосибирцы в комментариях рассказали, что молодые люди в спортивных костюмах на фотографии являлись членами группировки ОПГ. Они были узнаваемы по кличкам «Нестер», «Боб» и другие. «Боб» был убит прямо на больничной койке — прямо как в сериале «Бригада». Выстрел прогремел из обреза в январе 1993 года.

Также в комментариях появилась информация, что создателем первого Первомайского ОПГ был Боря Боб, ещё с 70-х годов. После его гибели началась пора кровавых разборок и смертей в Новосибирске, делятся новосибирцы.

Кроме того, на фото стоит парень в коричневой кожаной куртке из буйволиной кожи. В те времена это якобы являлось особым статусом ее обладателя. Интернет-пользователи подытожили, что трое человек с фотографии были в итоге убиты, один умер, а все остальные живы.

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