Криминальная банда ОПГ в 90-х держала весь Новосибирск в страхе — архивное фото

Тем не менее, новосибирцы в комментариях рассказали, что молодые люди в спортивных костюмах на фотографии являлись членами группировки ОПГ. Они были узнаваемы по кличкам «Нестер», «Боб» и другие. «Боб» был убит прямо на больничной койке — прямо как в сериале «Бригада». Выстрел прогремел из обреза в январе 1993 года.