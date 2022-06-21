Обзор велопрокатов Новосибирска: адреса и цены

Posted 21 июня 2022, 09:15
Published 21 июня 2022, 09:15
Modified 5 августа 2022, 12:29
Updated 5 августа 2022, 12:29
Взять велосипед в аренду можно в разных частях города, большая часть точек велопроката сосредоточена в правобережной части Новосибирска. Средняя стоимость пользования двухколесным транспортом - 200 рублей в час. Кроме стационарных сервисов по прокату велосипедов, в парках и других общественных местах можно встретить частников, которые предлагают арендовать велосипеды, но такие места в нашем обзоре мы упоминать не будем. Кроме того, обзор не затрагивает мелкие точки проката с небольшим количеством инвентаря.
Работает три филиала, на Каменской, 54, Ленина, 53 и Дуси Ковальчук, 177. Суммарно для аренды предлагается более сотни велосипедов. Ассортимент включает горные байки, шоссейные и фэт-байки. Можно выбрать модели попроще, а можно взять велосипеды уровня "про". В зависимости от выбранной модели стоимость почасовой аренды колеблется от 200 до 500 рублей, для того, чтобы кататься весь, придется отдать от 600 до 1200 рублей, есть и вариант длительной посуточной аренды.
Кроме велосипедов в прокат можно взять электросамокаты, скейты, лонгборды и и роликовые коньки.
Горожане отмечают профессиональный подход консультантов и широкий выбор велосипедов. Но не всегда получается получить желаемую модель в прокат, отмечет новосибирец Михаил Кузнецов: "Дневное буднее время, а самых доступных велосипедов за 600 рублей в день нет, мол: "разобрали, берите следующую категорию на 300 рублей дороже". Складывается впечатление, что практикуется приём ресторанов, где в меню половины блюд нет, а средний чек делается на более дорогих".
Расположена по адресу улица Дуси Ковальчук, 238. В аренду предлагается несколько десятков горных велосипедов, от простых моделей, до "навороченных". Тарифная политика гибкая: от 300 рублей в час до 12 тысяч рублей за месячную аренду байка начального уровня. Модели класса "про" обойдутся дороже – от 400 рублей за первый час до 20 тысяч рублей в месяц. Кроме велосипедов можно арендовать электросамокаты, лонгборды, роликовые коньки и sup boards. Студентам делают скидки.
Пользователи отмечают, что прокатные велосипеды новые и находятся в отличном техническом состоянии. Недовольство вызывает непунктуальность сотрудников.
"Три раза повторялась ситуация: приезжаем через 10 минут после открытия, никого нет. Ждём полчаса - никого нет. На телефоны никто не отвечает. Просто бесит, ребят. Есть час покататься, и этот час пропадает", - пишет Катя Л. в разделе отзывов сервиса 2GIS.
Находится относительно недалеко от предыдущего, на Жуковского, 100 к1, это территория Ботсада. Минимальное время аренды велосипеда составляет 30 минут, стоимость от 150 до 200 рублей. Начиная со второго часа расценки падают до 200 руб/час. Есть система абонементов. Кроме горных велосипедов для взрослых в прокате представлены детские модели, фэт-байки, байки с детским креслом и электросамокаты. Приятная акция для тех, кто пользуется услугами проката в будни – третий час в подарок.
Наряду с низкими тарифами на прокат многие пользователи отмечают и плохое техническое состояние велосипедов.
"Ценник приятный, но по ценнику становится понятно, какое состояние у велосипедов. Поменяли два велосипеда, у первого были очень слабые тормоза, проблема с цепью и колесо восьмёркой, у второго уже была проблема только с цепью. Если гнаться за качеством, то лучше поискать другие варианты, а так по расположению удобно", - комментирует пользователь 2GIS Dmitry Y.
Расположен в Центральном районе, на Гоголя,42. Кроме того, есть филиал в Ленинском районе, на Новогодней,42. Для аренды предлагается более 40 велосипедов, стоимость начинается от 250 рублей за час. Аренда на весь день обойдется в 800 рублей, на ночь – 600 рублей. Есть шоссейные модели, часовая аренда - 500 рублей. Приведены расценки с пятницы по воскресенье, с понедельника по четверг действуют скидки.
Тем, кто пользуется услугами проката, бесплатно выдают велозамок, по просьбе клиента могут поставить крылья. Дополнительно можно арендовать детские велокресла и шлемы.
Из негативных моментов клиенты отмечают относительно тесное помещение и то, что иногда в прокат можно взять байк с плохо отрегулированными тормозами и переключателями передач.
Основной профиль магазина, который работает по адресу проспект Дзержинского,5 – торговля инвентарем для зимних и летних видов спорта, но при магазине существует и пункт проката велосипедов. Час пользования арендованным байком – 250 рублей. Аренда на день обойдется в 700 рублей, сутки – 1000 рублей. Есть абонемент на 10 часов стоимостью 2000 рублей. Предоплаченное время можно использовать частями в течение месяца в любой день с 10-00 до 20-00.
Из недостатков горожане отмечают отсутствие в прокате детских кресел.
"Из приятных бонусов - цена и то, что оплата за прокат только на следующий день. Из минусов - часы работы. Не особо удобно брать велосипед на сутки, когда отдавать нужно уже в 8 часов вечера", - отмечает пользователь сервиса Яндекс.Карты Андрей Шевцов.
Универсальная точка проката летнего и зимнего снаряжения на Бориса Богаткова,258. Отличается демократичными ценами, аренда велосипеда 200 рублей в час, 500 руб/день. Дополнительно можно арендовать детское кресло, шлем и даже велоперчатки. Однако в наличии относительно немного байков. Пользователи говорят "возрастном" парке прокатных велосипедов, а некоторым не нравится качество обслуживания.
"Просто ужасное отношение к клиентам. Такое ощущение, что у них клиентов просто море, мало того что из нас дураков делали, утверждали что в отделе продавец сидит, но там никого не было, ждали 30 минут, относятся по-хамски", возмущается на сервисе 2GIS Настя Воробьева.
Центр проката в Центральном районе, на Каменской.45, в помещении стадиона "Спартак". Есть горные велосипеды для взрослых, представлены детские модели и такая экзотика, как электробайк. Стоимость пользования снаряжением начинается от 250 рублей за первый час до 4 тысяч рублей за неделю. Для студентов предусмотрены скидки: 20% в будние дни и 10% в выходные. Можно взять в аренду детское кресло, велофонарь и другие мелкие велоаксессуары. Кроме того, в прокате есть роликовые коньки и электросамокаты.
Многие жалуются на непунктуальность сотрудников, порой в указанные часы работы двери организации бывают попросту закрыты, а на звонки по контактным телефонам никто не отвечает.
"Цена одна из низких, но после проката тебе дают ведро, тряпочку и говорят мыть его. Если не хотите – 150 рублей сверху. Вот это очень сильно оттолкнуло от этого проката. Вряд ли захочется ещё раз сюда приходить", - отмечает пользователь 2GIS Dyshes.
Спортивный магазин, в составе которого есть велопрокат, находится в Октябрьском районе, на улице Кирова, 86. Отличается очень демократичными расценками: 120 рублей в час (140 рублей в выходные), 500 рублей день (600 в выходные), 600 и 700 рублей соответственно обойдется аренда на сутки. В прокат можно взять велошлем и велоперчатки, а так же роликовые коньки и скейты.
Магазин славится дружелюбным отношением к клиентам и тем, что в нем работают сотрудники, сами увлеченные различными видами спорта. Но бывают и истории, подобные той, что поведал платформе Flamp житель Новосибирска Алексей.
"Велосипеды дают "ушатанные", а если что-то сломается, платить будете вы. Вот мой случай. Через 20 минут езды разболталась педаль. Приехал, подкрутили, однако, через некоторое время она разболталась снова. Тормоза колодковые, плохо отрегулированы. Когда возвращал велосипед, сказали, что у колеса "восьмерка" - заставили платить. Притом, сам продавец сказал, что восьмерка уже была, но, дескать, не такая большая, как сейчас (так как велосипед дешевый, а "восьмерка" правлена, наверняка, раз 10, она может возникнуть снова, даже если Вы неудачно переедете спичечный коробок)"
Большая федеральная сеть, торгующая велосипедами и предоставляющая услуги проката. Несколько филиалов разбросаны по разным районам города: Большевистская, 26в, Кирова, 159а, Широкая, 3, Приморская, 30а, есть отделения в Бердске и поселке Кольцово.
Стоимость часа проката – 200 рублей, столько же придется отдать за арендованное детское кресло. Два часа обойдутся уже в 350 рублей, три – 450. Ставка суточной аренды – 700 рублей. Кроме того, в прокате представлены электросамокаты.
И, несмотря на то, что сеть достаточно обширная, редакции не удалось найти ни одного человека, оставившего отзыв о работе именно велопроката. Так что у вас есть шанс стать первым, кто выскажет свое мнение об этой услуге.
Центр проката спортинвентаря находится в Ленинском районе по адресу Немировича-Данченко, 169. Существуют две линейки расценок на аренду: 350р/час, 900р/день, 1400р/сутки за модели велосипедов классом повыше и 200р/час, 600р/день, 900р/сутки за младшие модели. Кроме того, можно арендовать велосипед, оборудованный детским креслом. В этом случае стоимость будет рассчитываться по формуле 450р/час, 900р/день, 1400р/сутки.
И вновь клиенты жалуются на странности в графике работы пункта проката.
"Не знаю, насколько хорош ваш прокат и сервисный центр, так как просто встретила закрытая дверь! Позвонили на телефон, который был там написан, сказали, что стоим возле дверей и ждём, на что нам ответили, что заняты! Это что вообще за бред? Если вы работает когда захотите, то, пожалуйста, пишите об этом, а не каждый день до 22:00 кроме вторника", - негодует на Flamp Алина Своровская.
Специализированная мастерская по обслуживанию велосипедов в Академгородке, на Жемчужной, 20а, где можно взять велосипед и напрокат. Расценки с понедельника по четверг: 300р/час, 800р/день, 1100р/сутки. С пятницы по воскресенье тариф повышается по схеме 400/900/1200. Кроме велосипедов здесь можно взять в аренду и электросамокаты.
Удивительно, но среди десятков отзывов на разных ресурсах нет ни одного негативного. В нашем обзоре это единственный случай.
Еще один пункт проката в непосредственной близости от исторической зоны Академгородка находится на Российской, 2а. Пользователи отмечают дружелюбную ценовую политику – первый час 250 руб, каждый последующий 150 руб, сутки - 800 руб. Недовольство у посетителей вызывает только малое количество байков в прокатном парке, но нужно понимать, что это в первую очередь это мастерская, ориентированная на ремонт.