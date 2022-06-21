Утечка опаснейшего токсичного химиката произошла на ж/д станции под Новосибирском

Posted 21 июня 2022, 05:03
Published 21 июня 2022, 05:03
Modified 17 сентября 2022, 07:51
Updated 17 сентября 2022, 07:51
По данным ведомства, токсичное вещество, капающего из контейнера, заметили на железнодорожной станции в Барабинске. Токсичный химикат под названием толуилендиизоцианат, ликвидируют специалисты МЧС.
Вещество капает 1-2 раза в минуту из цистерны. Протекающий контейнер следовал из Владивостока до Силикатной Московской железной дороги. Сейчас вагон перевезли на тупиковый путь. Пассажирам ничего не угрожает. На месте происшествия трудятся 47 специалистов и восемь единиц спецтехники.