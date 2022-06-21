В психиатрической больнице Новосибирска изнасиловали молодого парня

Ранее издание «КП-Новосибирск» писало, что отец 22-летнего молодого человека рассказал, как забрал сына-инвалида из психиатрической больницы. Там парень был ровно 20 дней. По словам мужчины, его сына изнасиловали другие пациенты, а персонал больницы ни разу не водил пациента в душ и даже не отпускал на прогулку.