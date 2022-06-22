Когда минута молчания 22 июня 2022 в День памяти и скорби – правила поведения

Posted 21 июня 2022, 23:00
Published 21 июня 2022, 23:00
Modified 17 сентября 2022, 07:51
Updated 17 сентября 2022, 07:51
Общероссийская акция – это в первую очередь символ вечной народной памяти и скорби о каждом погибшем во время кровопролитной войны. Минута молчания символизирует напоминание всему миру об агрессии против нашей страны, а также несгибаемой воле и мужества нашего народа, пожарившем нам мирное небо над головой.
22 июня вся страна на минуту замолчит в знак почтения к жертвам войны. Ровно на 60 секунд прервется теле и радиовещание и остановится общественный транспорт. В Новосибирской области «Минута молчания» начнется в 16:15 по местному времени. Другие регионы ориентируются на свой часовой пояс по московскому времени (12:15).
Чтобы стать участником акции, важно отложить все дела, суету,веселье и работу на минуту. Прервитесь от поездок на машине, оставьте в покое телефон и просто с миром помолчите. Наступившая тишина должна дать людям возможность осознать трагичность войны.