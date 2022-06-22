Когда минута молчания 22 июня 2022 в День памяти и скорби – правила поведения

22 июня вся страна на минуту замолчит в знак почтения к жертвам войны. Ровно на 60 секунд прервется теле и радиовещание и остановится общественный транспорт. В Новосибирской области «Минута молчания» начнется в 16:15 по местному времени. Другие регионы ориентируются на свой часовой пояс по московскому времени (12:15).