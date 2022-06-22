В новосибирском Минтрансе опровергли задолженность перед перевозчиками

Posted 22 июня 2022, 08:58
Published 22 июня 2022, 08:58
Modified 17 сентября 2022, 07:51
Updated 17 сентября 2022, 07:51
Напомним, сегодня во время доклада замминистра Вячеслава Невежина пассажирские перевозчики начали задавать вопросы и жаловаться на проблемы. Речь о том, что им не выплачивают вовремя и не в полном объеме деньги за перевозку льготников.
На конференции маршрутки ответа не услышали, и демонстративно покинули зал на глазах у публики. Позже у министерства всё же нашелся ответ, который они предоставили журналистам сайта.
«Министерством транспорта и дорожного хозяйства региона в соответствии с порядком субсидирования ежемесячно производятся выплаты субсидий за проезд льготников. Размер и порядок их предоставления определены законодательством», - прокомментировали в ведомстве.
Также было отмечено, что деньги поступают перевозчикам не позднее 10 рабочего дня в месяце. А долго перед ними у ведомства нет.