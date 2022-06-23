Единый день голосования в Новосибирской области 2022: когда и кого выбираем

Единый день голосования в Новосибирской области намечен на 11 сентября 2022 года. Всего в этот день планируется заместить 39 депутатских мандатов, сообщили в региональной избирательной комиссии. Для удобства избирателей голосование будет идти в течение трех дней, 9, 10 и 11 сентября.