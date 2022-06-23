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Posted 23 июня 2022, 06:49

Published 23 июня 2022, 06:49

Modified 17 сентября 2022, 07:51

Updated 17 сентября 2022, 07:51

Единый день голосования в Новосибирской области 2022: когда и кого выбираем

Единый день голосования в Новосибирской области 2022: когда и кого выбираем

23 июня 2022, 06:49
Фото: Медиахолдинг1Mi.
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В Новосибирской области единый день голосования 11 сентября 2022 года пройдут выборы депутатов в ряде сельских районов и депутатов регионального Заксобрания по одномандатным округам № 4 и № 10

Единый день голосования в Новосибирской области намечен на 11 сентября 2022 года. Всего в этот день планируется заместить 39 депутатских мандатов, сообщили в региональной избирательной комиссии. Для удобства избирателей голосование будет идти в течение трех дней, 9, 10 и 11 сентября.

В ходе голосования планируется провести довыборы в региональное Законодательное собрание по двум округам. На округе № 4, куда входят Здвинский и Барабинский районы, выборы пройдут в связи с тем, что Олег Иванинский оставил кресло в областном парламенте после избрания депутатом Госдумы.

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Округ № 4, к которому относятся Коченевский район и часть Чулымского, лишился своего представителя в Заксобрании после того, как Валентин Сичкарев был признан виновным в мошенничестве.

Дополнительные выборы в местные Советы депутатов пройдут в Венгеровском районе (1 мандат), Искитимском районе (3 мандата), в городе Куйбышеве (1 мандат), Купинском, Маслянинском, Ордынском и Тогучинском районах (по 1 мандату), в Черепановском выберут двух новых представителей в районный Совет.

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Намечены довыборы и в сельсоветах: Петропавловского 2-го сельского совета Венгеровского района, Борисоглебского сельсовета Убинского района, Безменовского сельсовета Черепановского района, Павловского сельсовета Чистоозерного района. В каждом из сельсоветов вакантны по два мандата.

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