Фотографируют тайком: нудисты из Новосибирска пожаловались на скрытую съёмку на пляже

Posted 23 июня 2022, 02:04
Published 23 июня 2022, 02:04
Modified 17 сентября 2022, 07:51
Updated 17 сентября 2022, 07:51
В своих тематических группах нудисты делятся, что один из фотографов, которого удалось вычислить приходит на пляж и фотографирует всех на камеру. Кроме того, мужчина провокатор – он добивается драки, оскорбляя отдыхающих.
На пляж фотограф приходит обнаженным, пряча лицо в темных очках и кепке, пишет Сиб.фм. Скрытая съемка не нравится отдыхающим, поэтому некоторые новосибирцы предложили в комментариях сфотографировать «жулика» и избить его.