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Posted 23 июня 2022, 02:04

Published 23 июня 2022, 02:04

Modified 17 сентября 2022, 07:51

Updated 17 сентября 2022, 07:51

Фотографируют тайком: нудисты из Новосибирска пожаловались на скрытую съёмку на пляже

Фотографируют тайком: нудисты из Новосибирска пожаловались на скрытую съёмку на пляже

23 июня 2022, 02:04
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Академгородке существует нудистский пляж, на котором отдыхают сотни новосибирцев. В социальных сетях нудисты пожаловались на то, что странный фотограф-любитель снимает их тайком без разрешения.

В своих тематических группах нудисты делятся, что один из фотографов, которого удалось вычислить приходит на пляж и фотографирует всех на камеру. Кроме того, мужчина провокатор – он добивается драки, оскорбляя отдыхающих.

На пляж фотограф приходит обнаженным, пряча лицо в темных очках и кепке, пишет Сиб.фм. Скрытая съемка не нравится отдыхающим, поэтому некоторые новосибирцы предложили в комментариях сфотографировать «жулика» и избить его.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирское водохранилище#Пляжи Новосибирска#Река
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