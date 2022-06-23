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Posted 23 июня 2022, 04:22

Published 23 июня 2022, 04:22

Modified 17 сентября 2022, 07:51

Updated 17 сентября 2022, 07:51

IT-специалист из Новосибирска лишился денег из-за падения доллара

IT-специалист из Новосибирска лишился денег из-за падения доллара

23 июня 2022, 04:22
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Мужчина перевел свои сбережения в доллары по курсу 80 рублей, однако сейчас иностранная валюта стоит 53 рубля.

Алексей работает IT-специалистом в Новосибирске. В феврале 2022 года он купил доллары по старому курсу – 80 рублей. Однако теперь новосибирец лишился части своих сбережений, ведь курс валюты опустился до 53-х рублей.

При этом обратно менять доллары в рубли айтишник не планирует. Сейчас его деньги находятся в банке, и Алексей хочет обналичить свой счет. Остальную сумму он хранит в рублях и расплачивается ими за ипотеку, отдых и другие расходы, пишет НГС.

Сейчас Алексей не покупает доллары, хоть и курс сейчас минимальный – у него просто нет свободных денег. Помимо этого, мужчина думает, что валюта подешевеет еще больше.

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#Экономика#Новосибирск
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