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Posted 24 июня 2022, 04:51

Published 24 июня 2022, 04:51

Modified 17 сентября 2022, 07:51

Updated 17 сентября 2022, 07:51

18-летняя закладчица занималась наркобизнесом в Новосибирске - ей грозит пожизненное

18-летняя закладчица занималась наркобизнесом в Новосибирске - ей грозит пожизненное

24 июня 2022, 04:51
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Новосибирске правоохранители поймали девушку-наркокурьера с крупной партией героина, о чем сообщают в ГУ МВД.

По данным ведомства, 18-летняя девушка приехала в Новосибирск из Тюмени. В столице Сибири она организовала предприятие по сбыту героина. Крупную партию запрещенных веществ нашли у нее дома. Подозреваемая планировала организовать наркобизнес и для этого сняла квартиру, где хранила и фасовала наркотики.

Полицейские обнаружили оптовую закладку 1 килограмма героина – такой партии хватило бы на 5 000 доз. Общая стоимость веществ – 3 млн рублей. Сейчас на закладчицу возбудили уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Ей грозит пожизненный срок в тюрьме. Сейчас девушка находится под стражей.

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#Криминал#Новосибирск#Суд
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