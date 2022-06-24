18-летняя закладчица занималась наркобизнесом в Новосибирске - ей грозит пожизненное

Posted 24 июня 2022, 04:51
Published 24 июня 2022, 04:51
Modified 17 сентября 2022, 07:51
Updated 17 сентября 2022, 07:51
По данным ведомства, 18-летняя девушка приехала в Новосибирск из Тюмени. В столице Сибири она организовала предприятие по сбыту героина. Крупную партию запрещенных веществ нашли у нее дома. Подозреваемая планировала организовать наркобизнес и для этого сняла квартиру, где хранила и фасовала наркотики.
Полицейские обнаружили оптовую закладку 1 килограмма героина – такой партии хватило бы на 5 000 доз. Общая стоимость веществ – 3 млн рублей. Сейчас на закладчицу возбудили уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Ей грозит пожизненный срок в тюрьме. Сейчас девушка находится под стражей.