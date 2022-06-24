18-летняя закладчица занималась наркобизнесом в Новосибирске - ей грозит пожизненное

По данным ведомства, 18-летняя девушка приехала в Новосибирск из Тюмени. В столице Сибири она организовала предприятие по сбыту героина. Крупную партию запрещенных веществ нашли у нее дома. Подозреваемая планировала организовать наркобизнес и для этого сняла квартиру, где хранила и фасовала наркотики.