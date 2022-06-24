Микрозайм онлайн на карту: преимущества перед банками, нюансы кредитования

У микрофинансовых компаний есть и минусы, в сравнении с банками — это сравнительно небольшие суммы займов, сокращенные сроки выплат и повышенная процентная ставка. На сайтах каждого МФО есть рекомендательные сообщения для клиентов, что нужно быть предельно осторожными и быть уверенными в своевременно выплатах. Эти предупреждения обоснованы и полностью актуальны для банковских кредитов. Рекламные объявления привлекают "микрозайм онлайн на карту без отказа, проверок и звонков". И действительно, процедура проверки проходит очень быстро. В редких случаях некоторые компании отказывают в заёмных средствах.