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Posted 24 июня 2022, 08:52

Published 24 июня 2022, 08:52

Modified 17 сентября 2022, 07:51

Updated 17 сентября 2022, 07:51

Новосибирцы заявили о митинге против застройки в боре Нижней Ельцовки

Новосибирцы заявили о митинге против застройки в боре Нижней Ельцовки

24 июня 2022, 08:52
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Жители Новосибирска планируют выйти на митинг против застройки бора в районе Нижней Ельцовки. Они подали заявку в мэрию 20 июня на проведение демонстраций.

Местные жители возмущены тем, что на территории Нижней Ельцовки по проекту застройки вырубят деревья. Пострадают краснокнижные растения.

Вторым поводом для митинга стали фейковые отзывы о проекте застройки. Сибиряки заявили в разговоре с Сиб.фм, что положительные рецензии на сайте онлайн-голосования однотипные и написаны по шаблону.

Предположительно, митинг должен пройти 30 июня в 16 часов на Красном проспекте, 50.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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