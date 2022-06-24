Новосибирцы заявили о митинге против застройки в боре Нижней Ельцовки

Posted 24 июня 2022, 08:52
Published 24 июня 2022, 08:52
Modified 17 сентября 2022, 07:51
Updated 17 сентября 2022, 07:51
Местные жители возмущены тем, что на территории Нижней Ельцовки по проекту застройки вырубят деревья. Пострадают краснокнижные растения.
Вторым поводом для митинга стали фейковые отзывы о проекте застройки. Сибиряки заявили в разговоре с Сиб.фм, что положительные рецензии на сайте онлайн-голосования однотипные и написаны по шаблону.
Предположительно, митинг должен пройти 30 июня в 16 часов на Красном проспекте, 50.