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Posted 24 июня 2022, 11:10

Published 24 июня 2022, 11:10

Modified 17 сентября 2022, 07:51

Updated 17 сентября 2022, 07:51

В России обсуждают параллельный импорт: как законное «пиратство» повлияет на рынок

В России обсуждают параллельный импорт: как законное «пиратство» повлияет на рынок

24 июня 2022, 11:10
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Зарубежным импортерам могут разрешить ввозить в Россию товары без разрешения производителя. Проект уже утвердили депутаты Госдумы и в скором времени он дойдет до подписи президента. Как легализация «пиратства» повлияет на рынок нашей страны после ухода иностранных брендов, узнали «Новые известия».

Параллельный импорт экспертов, как оказалось, не обнадеживает, ведь у этой системы есть большие проблемы. Проще всего будет с поставкой одежды – облегчит задачу относительно бюджетная сертификация, но тогда нужно следить за потоком контрафакта.

По словам соучредителя ГК «СЛК» Дмитрий Аржаных, для ввоза электроники и техники нужны сертификаты ГОСТ Р или маркировки ЕАС. Чтобы завести в Россию гаджеты потребуется собрать множество документов, в том числе доверенность от производителя. Но недружественные страны в этом деле не помогут. Поэтому всем будет проще другими «тёмными» схемами провести товар, а это шаг к коррупции.

По словам эксперта Анны Кононовой из юридической компании «Центральный округ», большая проблема возникнет с гарантиями на товары. Потребитель привык обращаться к производителю, когда произошла поломка техники, а в этих условиях придется стучаться буквально в закрытые двери.

Гарантийные обязательства будут некому исполнять. В случае поломки техники, всё накладывается на покупателя или продавца. Это если зарубежная компания окончательно оформила уход с российского рынка.

В итоге, как отметил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, отсюда вытекает подорожание запчастей. Стоимость самого ремонта возрастает, так как на детали дефицит.

Некоторые эксперты предполагают, что из-за параллельного импорта снизятся цены. Но это не точно, может произойти обратная реакция из-за сложной логистики.

Также они не возлагают надежды на ввоз новых автомобилей. В список от Минпромторга разрешенных к поставке в Россию марок вошли Bentey, Rolls Royce, Bugatti, Ferrari, а также Tesla и Lincoln. Однако на доставку иномарок нужно разрешение производителя. Поэтому параллельного импорта автомобилей в РФ нет и не будет.

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