В России обсуждают параллельный импорт: как законное «пиратство» повлияет на рынок

Также они не возлагают надежды на ввоз новых автомобилей. В список от Минпромторга разрешенных к поставке в Россию марок вошли Bentey, Rolls Royce, Bugatti, Ferrari, а также Tesla и Lincoln. Однако на доставку иномарок нужно разрешение производителя. Поэтому параллельного импорта автомобилей в РФ нет и не будет.