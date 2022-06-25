День города Новосибирска 2022 салют на левом берегу: где и во сколько начало

Днем всех жителей левого берега приглашают на масштабные игры, мастер-классы и турниры в ТЦ «Сан Сити», которые проведут на всех этажах комплекса с 12:00 до 20:00. На 1 этаже гостей будут встречать ростовые куклы. Также развернут фотобудки, а ещё сибиряки смогут поиграть там в настольные игры и попробовать себя в роли художника. Весь день детишек будут развлекать фокусами и розыгрышами.