Новосибирский суд отказался закрывать Хилокский рынок

Posted 26 июня 2022, 05:49
Published 26 июня 2022, 05:49
Modified 17 сентября 2022, 07:51
Updated 17 сентября 2022, 07:51
Ленинский суд Новосибирска в полном объеме отказал в удовлетворении требований общественной организации "Центр правовых инициатив потребителей" о временном прекращении работы Хилокского рынка. По мнению общественников, крупнейшая оптово-розничная площадка по торговле сельхозпродуктами расположена в 500 метрах от Клещихинского кладбища, что противоречит санитарным нормам. Активисты настаивали на приостановлении торговли до официального установления границ погоста.
В свою очередь, начальник службы безопасности торгового комплекса Алексей Александров в интервью программе "Вести Новосибирск" заявил, что все необходимые правоустанавливающие документы руководство площадки получило еще 1996 году, и связал судебную тяжбу с происками конкурентов.