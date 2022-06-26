atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 26 июня 2022, 05:49

Published 26 июня 2022, 05:49

Modified 17 сентября 2022, 07:51

Updated 17 сентября 2022, 07:51

Новосибирский суд отказался закрывать Хилокский рынок

Новосибирский суд отказался закрывать Хилокский рынок

26 июня 2022, 05:49
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Отклонен иск общественной организации "Центр правовых инициатив потребителей", в котором содержалось требование закрыть торговую площадку из-за непосредственной близости к кладбищу

Ленинский суд Новосибирска в полном объеме отказал в удовлетворении требований общественной организации "Центр правовых инициатив потребителей" о временном прекращении работы Хилокского рынка. По мнению общественников, крупнейшая оптово-розничная площадка по торговле сельхозпродуктами расположена в 500 метрах от Клещихинского кладбища, что противоречит санитарным нормам. Активисты настаивали на приостановлении торговли до официального установления границ погоста.

Новосибирцы пожаловались на коровьи головы во дворах Хилокского микрорайона
Узнать подробнее

Как сказано на сайте суда, решение в законную силу пока не вступило.

В свою очередь, начальник службы безопасности торгового комплекса Алексей Александров в интервью программе "Вести Новосибирск" заявил, что все необходимые правоустанавливающие документы руководство площадки получило еще 1996 году, и связал судебную тяжбу с происками конкурентов.

Материалы по теме
Новосибирцы записали обращение к президенту России из-за пожара на Хилокской свалкеМэрия Новосибирска судится с Хилокским рынком из-за землиПолицейские провели рейд по мигрантам на Хилокском рынке Новосибирска
#Бизнес#Новосибирск#Рынок#Суд
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика