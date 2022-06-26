Температура воды в Оби и Обском водохранилище в воскресенье 26 июня

Но тем, кто в День города собирается на берег, нужно помнить, что на пяти официальных городских пляжах специалисты Роспотребнадзора не советуют заходить в воду. Вода там не соответствует нормативам, она загрязнена после сильных ливней. Купаться разрешено только на Бугринском пляже.