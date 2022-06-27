Антиваксер из Новосибирска обвинял «Леруа Мерлен» в дискриминации – суд ему отказал

Posted 27 июня 2022, 07:33
Published 27 июня 2022, 07:33
Modified 17 сентября 2022, 07:51
Updated 17 сентября 2022, 07:51
Даниил Августинов рассказал «Прецеденту», что суд не стал засчитывать доказательствами скриншоты переписок с работодателем. Причина тому – они были не заверены нотариусом.
Добавим, что суть конфликта истца и ответчика в том, что Августинова начали дискриминировать на работе – не звали на корпоративы, не давали компенсацию и другие рабочие моменты. Новосибирец считает, что все дело было в его невакцинации.
Напомним, полковник запаса из Новосибирска оспаривает приговор за взятку в 16 млн рублей. По данным 2-го Восточного окружного военного суда, сумма причиненного ущерба государству – 191 млн рублей.