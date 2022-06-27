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Posted 27 июня 2022, 07:33

Published 27 июня 2022, 07:33

Modified 17 сентября 2022, 07:51

Updated 17 сентября 2022, 07:51

Антиваксер из Новосибирска обвинял «Леруа Мерлен» в дискриминации – суд ему отказал

Антиваксер из Новосибирска обвинял «Леруа Мерлен» в дискриминации – суд ему отказал

27 июня 2022, 07:33
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В 2021 году Даниил Августинов хотел через суд взыскать с «Леруа Мерлен» 250 тысяч рублей. В компании он работал логистиком. В период резкого всплеска зараженных коронавирусом, руководство магазина обязало всех прививаться, однако тот отказался. 22 июня текущего года Кировский суд в Новосибирске отказал в удовлетворении

Даниил Августинов рассказал «Прецеденту», что суд не стал засчитывать доказательствами скриншоты переписок с работодателем. Причина тому – они были не заверены нотариусом.

Добавим, что суть конфликта истца и ответчика в том, что Августинова начали дискриминировать на работе – не звали на корпоративы, не давали компенсацию и другие рабочие моменты. Новосибирец считает, что все дело было в его невакцинации.

Напомним, полковник запаса из Новосибирска оспаривает приговор за взятку в 16 млн рублей. По данным 2-го Восточного окружного военного суда, сумма причиненного ущерба государству – 191 млн рублей.

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#Общество#Новосибирск#Суд
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