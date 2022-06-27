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Posted 27 июня 2022, 02:44

Published 27 июня 2022, 02:44

Modified 17 сентября 2022, 07:51

Updated 17 сентября 2022, 07:51

Интеллектуально разгрузиться: зачем нудисты ходят на «голый» пляж в Новосибирске

Интеллектуально разгрузиться: зачем нудисты ходят на «голый» пляж в Новосибирске

27 июня 2022, 02:44
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Академгородке Новосибирска есть небольшой нудистский пляж, на котором отдыхают десятки городских жителей. Однако нудисты не раз сталкивались с неприятностями из-за своих пристрастий. Почему все-таки пляж пользуется огромной популярностью?

Среди нудистов можно встретить как молодежь, так и пенсионеров. Все они разных профессий – дальнобойщики и даже учителя. На выходных, 25 и 26 июня на пляже отдыхали, играли в волейбол и загорали.

По словам одного из отдыхающих, он приходит на пляж отдохнуть и «разгрузиться». Мужчина не боится, что встретит своих знакомых и что на него осуждающе посмотрят – ему просто комфортно.

«Я сюда на выходных приезжаю отдохнуть от работы, интеллектуально разгрузиться. Здесь среда другая, никого из коллег нет», — рассказал новосибирец «АиФ Новосибирск».

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#Общество#Новосибирск#Пляжи Новосибирска
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