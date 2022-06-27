Интеллектуально разгрузиться: зачем нудисты ходят на «голый» пляж в Новосибирске

Posted 27 июня 2022, 02:44
Published 27 июня 2022, 02:44
Modified 17 сентября 2022, 07:51
Updated 17 сентября 2022, 07:51
Среди нудистов можно встретить как молодежь, так и пенсионеров. Все они разных профессий – дальнобойщики и даже учителя. На выходных, 25 и 26 июня на пляже отдыхали, играли в волейбол и загорали.
По словам одного из отдыхающих, он приходит на пляж отдохнуть и «разгрузиться». Мужчина не боится, что встретит своих знакомых и что на него осуждающе посмотрят – ему просто комфортно.
«Я сюда на выходных приезжаю отдохнуть от работы, интеллектуально разгрузиться. Здесь среда другая, никого из коллег нет», — рассказал новосибирец «АиФ Новосибирск».