Какие тарифы ЖКХ повышают в Новосибирске с 1 июля 2022

Так, за холодное водоснабжение горожане будут платить 21,40 руб. вместо 20,35 рублей. Больше всего подорожает горячая вода от СГК - сразу на 5,19%. Кубометр будет стоить 124,02 рубля вместо 117,90 руб. При этом ООО «Энергосети Сибири» повысят до 124,39 руб./м3.