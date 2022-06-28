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Posted 28 июня 2022, 05:49

Published 28 июня 2022, 05:49

Modified 17 сентября 2022, 07:51

Updated 17 сентября 2022, 07:51

График выплаты детских пособий в июле 2022 года

График выплаты детских пособий в июле 2022 года

28 июня 2022, 05:49
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Детские пособия начнут выплачивать родителям с 1 июля 2022 года. ПФР и Минсоц составил график начисления выплат – рассказываем, когда придут деньги.

В каких числах ждать выплаты на детей от 8 до 16 лет (включительно):

Пособие на данную категорию детей выплачивает Пенсионный фонд России. На него претендуют семьи с малым достатком, либо нулевым.

Единым днем начисления денег на банковские карты родителей у ПФР является 3 число месяца. Так как в июне это будет выходной, пособия должны поступить 1 июля.

На почте выплату можно получить по установленному графику работы отделения. Деньги уже будут находиться в кассе с 3 по 25 июля.

Когда поступят выплаты на детей от 3 до 7 лет:

Получателям этих выплат поступают деньги от министерства труда и социальной защиты в срок с 1 по 25 число месяца. В первые дни июля пособия переведут на карту, а когда сумма поступит, зависит от банка получателя. В основном родители получают эту материальную помощь в первой декаде месяца.

Другие детские выплаты – сроки поступления:

Среди прочих выплат в России получают ежемесячные пособия другие категории граждан. Для них также готовят пособия с 1 июля. Деньги будут начислены с 1 по 25 число людям по следующим критериям:

- по уходу за ребенком до 1,5 лет;

- на ребенка военнослужащего срочной службы;

- семьям военных и сотрудников силовых ведомств;

Отметим, в июле 2022 года все пособия поступят в увеличенном размере. Это связано с тем, что с начала лета в России прошла индексация. О том, сколько теперь получают семьи Новосибирской области – читайте на Atas.info.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Россия
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