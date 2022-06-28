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Posted 28 июня 2022, 08:01

Published 28 июня 2022, 08:01

Modified 17 сентября 2022, 07:51

Updated 17 сентября 2022, 07:51

В Новосибирске 8-летний мальчик сломал позвоночник в активити парке

В Новосибирске 8-летний мальчик сломал позвоночник в активити парке

28 июня 2022, 08:01
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Ребенок сломал позвоночник в батутном парке «РИО kids» в Новосибирске во время празднования дня рождения троюродной сестры. Родители 8-летнего мальчика подали иск в суд с требованием компенсации в размере полумиллиона рублей.

Инцидент произошел 3 апреля 2022 года. Маленький Даниил Савватеев играл на площадке в «РИО kids» со сверстниками - ничего не предвещало беды. Он забрался на высокий мостик, закрепленный цепью, а потом упал с него на маты.

По словам родителей, на конструкции сломалось крепление. Ребенок схватился за спину и пожаловался на боли. Сотрудники парка оказали мальчику первую помощь, а от скорой семья отказалась, пишет «Прецедент».

На следующий день у Даниила сильнее разболелась спина и тогда его отвезли в травмпункт. Врачи диагностировали компрессионный перелом трех позвонков. Теперь его ждет длительная реабилитация.

Родители мальчика обратились с претензией к парку аттракционов «РИО kids». В качестве компенсацию морального вреда они требуют 500 000 рублей, но на эту сумму не согласны представители парка.

Как они отметили, утром в этот день специалисты проверяли все сооружения и не выявили дефекты. Однако они не отрицают, что поломка была, просто выявить её было невозможно визуально. К тому, же в парке пояснили, что родители пострадавшего ребенка не вызвали скорую, а продолжили активность, чем усугубили ситуацию. По этим причинам они желают уменьшить сумму компенсации до 50 000 рублей.

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