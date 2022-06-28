В Новосибирске 8-летний мальчик сломал позвоночник в активити парке

Posted 28 июня 2022, 08:01
Published 28 июня 2022, 08:01
Modified 17 сентября 2022, 07:51
Updated 17 сентября 2022, 07:51
Инцидент произошел 3 апреля 2022 года. Маленький Даниил Савватеев играл на площадке в «РИО kids» со сверстниками - ничего не предвещало беды. Он забрался на высокий мостик, закрепленный цепью, а потом упал с него на маты.
По словам родителей, на конструкции сломалось крепление. Ребенок схватился за спину и пожаловался на боли. Сотрудники парка оказали мальчику первую помощь, а от скорой семья отказалась, пишет «Прецедент».
На следующий день у Даниила сильнее разболелась спина и тогда его отвезли в травмпункт. Врачи диагностировали компрессионный перелом трех позвонков. Теперь его ждет длительная реабилитация.
Родители мальчика обратились с претензией к парку аттракционов «РИО kids». В качестве компенсацию морального вреда они требуют 500 000 рублей, но на эту сумму не согласны представители парка.
Как они отметили, утром в этот день специалисты проверяли все сооружения и не выявили дефекты. Однако они не отрицают, что поломка была, просто выявить её было невозможно визуально. К тому, же в парке пояснили, что родители пострадавшего ребенка не вызвали скорую, а продолжили активность, чем усугубили ситуацию. По этим причинам они желают уменьшить сумму компенсации до 50 000 рублей.