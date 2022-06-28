В Новосибирске 8-летний мальчик сломал позвоночник в активити парке

Как они отметили, утром в этот день специалисты проверяли все сооружения и не выявили дефекты. Однако они не отрицают, что поломка была, просто выявить её было невозможно визуально. К тому, же в парке пояснили, что родители пострадавшего ребенка не вызвали скорую, а продолжили активность, чем усугубили ситуацию. По этим причинам они желают уменьшить сумму компенсации до 50 000 рублей.