В Новосибирске мать с младенцем выпрашивает у прохожих деньги на пиво

«Она сказала мне, что одинокая мать и денег на питание не хватает. Вижу, как некоторые её подкармливают, а она то выпрошенное тратит не на ребенка. В Ленинском рядом с торговыми центрами есть пивной магазин – она всегда там ошивается с бутылкой», - рассказал Atas.info новосибирец.