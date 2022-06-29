Андрей Травников поручил ужесточить контроль качества дорожно-строительных работ

«Современные технологии и проектные решения позволяют делать дороги долговечными. Но если все нормы и требования не соблюдать и допускать отклонения, конечно, никакого качества не будет. Поэтому то большое количество дефектов, которое мы выявляем – это отражение нашего принципиального подхода. Мы всё равно дожмём, всё равно заставим всех поверить, что нарушать – себе дороже», – подчеркнул губернатор Андрей Травников.